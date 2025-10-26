Главное в музыке за неделю: Gucci Mane в Москве, Майли Сайрус в «Аватаре»

В Москву едет очередной американский рэпер (или его клон, если верить теориям заговора), а Майли Сайрус запишет саундтрек для фильма «Аватар: Огонь и пепел». Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Американский рэпер Gucci Mane впервые выступит в Москве

Американский рэпер Gucci Mane даст концерт в Москве в МТС Live Холл 13 декабря. Хип-хоп-артист выпускает музыку в поджанре трэп, для которого характерны мрачная и агрессивная атмосфера и темы бедности и уличной жизни. Gucci Mane не раз имел проблемы с законом. В 2016 году он вышел после двух лет отсидки настолько изменившимся человеком, что среди его фанатов появилась конспирологическая теория, будто рэпера подменил его клон. После тюрьмы Gucci Mane сильно похудел и стал заботиться о ментальном здоровье.

Майли Сайрус запишет саундтрек к третьей части фильма «Аватар»

Сингл американской поп-певицы и актрисы Майли Сайрус Dream as One выйдет 14 ноября. Песня станет саундтреком к блокбастеру «Аватар: Огонь и пепел», третьей части франшизы от режиссёра Джеймса Кэмерона. Композиция записывалась при участии продюсеров Эндрю Уайатта и Марка Ронсона, а также композитора фильма Саймона Фрэнглена.

Премьера «Аватара: Огонь и пепел» намечена на 19 декабря 2025 года.

Филипп Киркоров раскрыл секрет популярности Надежды Кадышевой

Певец Филипп Киркоров заявил, что ретрохиты и народные песни, в частности в исполнении Надежды Кадышевой, привлекают слушателей искренностью. По мнению отечественного короля поп-музыки, в современной музыке преобладает технологичный и искусственный расчёт. Старые песни, как считает Киркоров, были живые и с темпераментом.

Артист также выразил мнение, что простые движения танцоров Татьяны Булановой позволяют им быть ближе к народу.

Бьянка отказалась выпускать совместную песню с Пашей Техником

R&B-певица Бьянка решила не выпускать её совместный трек с рэпером Пашей Техником ещё до его кончины 4 апреля. В последнее время появились слухи, что команда хип-хоп-артиста ищет другую певицу, которая могла бы исполнить партии Бьянки. Продюсер певицы Максим Чёрный опроверг подобную возможность, так как авторские права на куплеты Бьянки принадлежат ей и она не давала разрешения их использовать. Чтобы выпустить песню с другой певицей, эти партии придётся полностью убрать.

Ольга Бузова рассказала, о каком артисте все будут говорить через 20 лет

Российская поп-певица Ольга Бузова считает, что через 20 лет все будут говорить только о ней. Артистка верит, что фанаты раскроют её творчество с новой стороны благодаря ностальгии. По мнению Бузовой, хит «Мало половин» будет восприниматься иначе, а её контент всегда будет актуальным.

Релиз недели

Я про рок — «Чума»

Молодая певица Елизавета Воротникова, завирусившаяся в TikTok с треком «ангел-хранитель», выпустила новую песню «Чума». Это размеренная рок-композиция, где в эмоциональные меланхоличные куплеты периодически пробиваются нотки агрессии.

Материал недели

Бэтмен-Жириновский и рэп про коня: кто из политиков занимался музыкой

В свободное время от вершения мировых дел некоторые политики занимаются музыкой. «Рамблер» собрал самые курьёзные случаи, когда президенты и видные серьёзные деятели пробовали себя в качестве артистов: от концерта Хавьера Милея до Владимира Жириновского в образе Бэтмена.