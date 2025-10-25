Толстовский дрим-поп и винтаж от Duran Duran: зарубежные новинки недели

Солист дрим-поп-группы Cigarettes After Sex рыдает над героиней Льва Толстого, а вокалистка Paramore — над тем, что тяжёлые времена оказались не такими уж плохими. Поп-артистка Sigrid пытается расстаться красиво и феерично, а Лили Аллен, наоборот, раскрывает всю подноготную бывшего мужа. Британский коллектив Duran Duran переосмысляет свой хэллоуинский хит. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Hayley Williams — Good Ol’ Days

Жанр: меланхоличный соул.

Певица Хейли Уильямс, известная как солистка рок-группы Paramore, перевыпустила свой третий сольный альбом Ego Death At A Bachelorette Party. В новую версию вошла песня Good Ol’ Days, целиком посвящённая ностальгии артистки по былым временам. В частности, Уильямс вспоминает о времени записи альбома Paramore «After Laughter» в 2017 году. Именно тогда у артистки завязался роман с гитаристом коллектива Тейлором Йорком. Теперь их отношения подошли к концу, и Уильямс заботливо разбирает воспоминания на детали. Сильнее всего певицу поражает, как «тяжёлые годы» превратились в «старые добрые», — так Уильямс отсылает к хиту Paramore «Hard Times», вышедшему в поддержку After Laughter.

В аранжировке артистка обращается к непривычному для себя жанру соула, смягчающему остроту и болезненность лирики. Размеренный темп и ленивые инструменты вызывают не боль, а желание глубоко вздохнуть и попытаться, насколько это возможно, отпустить.

Cigarettes After Sex — Anna Karenina

Жанр: интимный дрим-поп.

Американская дрим-поп-группа Cigarettes After Sex выпустила композицию, вдохновлённую романом «Анна Каренина» Льва Толстого. Аранжировка песни сделана в привычной для группы стилистике: это дымчатый дрим-поп, медлительный и интимный. А вот в манере исполнения солиста Грега Гонсалеса появилось нечто новое: артист впервые попробовал себя в жанре разговорной речи, звучащей в куплетах. Первый куплет посвящён мыслям и чувствам самой Карениной, а второй описывает скорбящего партнёра, потерявшего любимую женщину. В припеве Гонсалес поёт всего одну фразу и признаётся, что плакал в финале романа. Песня интересна своей связкой с романом Толстого и желанием группы слегка поэкспериментировать.

MARINA — Keys To The Castle

Жанр: королевский поп.

Поп-артистка Марина Диамандис, прежде возглавлявшая коллектив Marina & The Diamonds, представила делюкс-версию своего июньского альбома Princess Of Power. В издание вошли четыре новые песни, в том числе — амбициозная композиция Keys To The Castle. Диамандис зовёт замком саму себя. Обращаясь к возлюбленному, не оправдавшему её ожидания, она заявляет, что тот никогда не получит ключей к её телу. Средневековые образы королевской династии и кавалерии сопровождаются звуками клавесина и фанфар, что придаёт безыскусной лирике забавности и эстетичности.

Duran Duran — Shadows On Your Side

Жанр: винтажная хэллоуинская электроника.

Британская нью-вейв-группа Duran Duran, похоже, решила вновь спасти Хэллоуин. Два года назад в канун Дня Всех Святых коллектив представил мрачно-остроумный лонгплей Danse Macabre, а в 2024-м выпустил его делюкс-издание. Иных путей вновь напомнить о существовании альбома не осталось, поэтому коллектив принялся за переиздание своих старых композиций. В этот раз магия перезаписи коснулась трека Shadows On Your Side, выпущенного в 1983 году. Композиция обрела более современное звучание и скромный готичный флёр. Обновление сделало и без того жуткую песню идеальной для любого Хэллоуина или вечеринки поклонников Тима Бёртона.

Альбомы

Lily Allen — West End Girl

Жанр: гневно откровенный инди-поп.

Для кого: для всех, кто переживает тяжёлый разрыв с партнёром, но не готов записаться в секцию по боксу.

Британская поп-артистка Лили Аллен внезапно представила пятый альбом, ставший её первым новым релизом за семь лет. Поводом для неожиданного релиза стал развод: в феврале 2025 года артистка разошлась с супругом после четырёх лет брака. В новом альбоме Аллен объясняет, что произошло, с обезоруживающей искренностью. Поэтому West End Girl слушается как терапевтический путь к принятию гнева, своего бессилия и права ошибаться.

Она обвиняет бывшего в неверности и детском поведении, делясь сценами совместной жизни и раскрывая нелицеприятные детали о закончившемся романе. Откровенность Аллен может смутить неподготовленного слушателя, но придётся по вкусу злым женщинам. Обнажённость самых нелицеприятных чувств артистки подчёркивается сыростью звучания: Аллен записала альбом всего за две недели, решив не шлифовать его.

Demi Lovato — It’s Not That Deep

Жанр: безупречная поп-музыка о любви.

Для кого: для поклонников чартовой музыки, альбомов Charli XCX и Кэролайн Полачек.

Поп-артистка Деми Ловато, известная как одна из актрис телеканала Disney, представила свой девятый альбом It’s Not That Deep. Название пластинки напрямую описывает её содержание и призывает не искать в творчестве певицы глубину и излишнюю сложность. В песнях с нового альбома Ловато откровенна, но не лишена элегантности. В сингле Kiss она учит слушателя целоваться, а в Little Bit раскладывает путь от разговоров до постельной романтики на маленькие изящные шаги.

Музыкальную основу альбома составляет классическое поп-звучание: его певица достигла с помощью продюсера Zhone, работавшего с Кешей, Зарой Ларссон, Кайли Миноуг и другими известными артистами. Среди его подопечных также — Charli XCX; незримое присутствие её наследия и вирусного альбома BRAT (2024) чувствуется и на пластинке Ловато. Также угадывается и влияние известной альт-поп-артистки Кэролайн Полачек.

Sigrid — There’s Always More That I Could Say

Жанр: фееричный поп о свободе.

Для кого: для женщин, дорожащих своей свободой.

Норвежская поп-артистка Сигрид Робе, выпускающая музыку как Sigrid, представила публике свой третий лонгплей. По словам самой певицы, это «случайный альбом о расставании», затрагивающий все аспекты тяжёлых отношений, обречённых на конец. Sigrid раскрывает разные этапы любого романа, начиная с момента несмелого зарождения чувств и заканчивая гимнами, которые провозглашают свободу от любых обязательств.

Невзирая на мрачные моменты, альбом звучит как оптимистичное эйфорическое полотно. Его основу составляет красочный танцевальный поп, куда время от времени вплетаются партии живых инструментов. В Jellyfish и Two Years можно услышать флейту, а духовые в громогласной Fort Knox помогают создать объёмный стадионный хит. Есть здесь и чистый электро-поп-трек Hush Baby, Hurry Slowly, и фортепианная баллада, в честь которой названа пластинка. Несмотря на небольшую несвязность, это громкий и качественный поп-альбом, способный поддержать хорошее настроение или поднять его.

