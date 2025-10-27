«Инстасамки не будет»: рэперша раскрыла свои карьерные планы

Рэп-исполнительница Инстасамка, она же Дарья Еропкина, заявила, что в обозримом будущем поменяет свое сценическое имя. Причиной стала усталость от её скандальных образов и репертуара.

© Страница Инстасамки в VK

«Я не могу представить, что я всю жизнь свою себя вела так и делала вот это. Инстасамки через 10 лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя своё и оставляю её в памяти всех людей. Мы с ней сделали все, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше. Первое слово — "Money"», — сказала Инстасамка в интервью Ксении Собчак.

Перед завершением этой творческой главы артистка планирует выпустить альбом фитов. Ожидается, что на нём будут совместные песни не только с российскими звёздами, но и зарубежными.

