Похожий на Цоя парень преследует девушку в новом клипе «Кино»

Культовая группа «Кино» представила музыкальное видео на песню «Разреши мне». Новый вариант композиции вошёл в недавний альбом коллектива «Молнии Индры». Для него «Кино» создали новые аранжировки для своих малоизвестных треков.

© Канал «Группа КИНО» на Youtube

Режиссёром клипа выступил Антон Фёдоров, известный по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!» и постановкам в МТЮЗе, Театре Наций, «Гоголь-центре» и других театрах.

Главная героиня музыкального видео страдает от похмелья. Она просыпается на выставке «Виктор Цой. Легенда» и видит парня, похожего на лидера «Кино». Он начинает преследовать её, бегая за ней по «Севкабель Порту» и пытаясь ей что-то отдать. В конечном счёте она принимает его подарок. Им оказывается маленькая чёрная звёздочка.

Сын лидера «Кино» Александр Цой отметил в соцсетях группы, что «Кино» не были частью клиповой культуры. Ему было обидно из-за этого. «Текстовый и музыкальный материал у группы идеально подходит для того, чтобы рассказывать под него какие-то визуальные истории. И в песнях часто есть какое-то двойное дно, которое позволяет наполнять их новыми смыслами и давать новые трактовки сюжетам», — сказал Цой.

Режиссёр Антон Фёдоров также высказался об идее видео: «Хотелось подчеркнуть: было или не было? Он или не он? Похож или непохож? Смешно это или грустно? Просто парень-уборщик или Цой? А может, это собирательный образ какого-то друга? Мы придумали идею на границе этих состояний, игру реальности с нереальностью».

Новый альбом группы «Кино» вышел 3 октября.

