Флоренс Уэлч загадочно танцует в новом клипе от Florence and The Machine
Британская инди-рок-группа Florence and The Machine выпустила музыкальное видео на песню Sympathy Magic. Композиция войдёт в грядущий альбом коллектива Everybody Scream, релиз которого намечен на 31 октября.
Режиссёром ролика выступила Отем де Уайлд, давно сотрудничающая с группой. В клипе солистка Florence and The Machine Флоренс Уэлч вместе с танцовщицами исполняет необычные движения, напоминающие магический обряд. Съёмки проходили в поле во время сильного ветра.
Предстоящий альбом коллектива вдохновлён колдовством, мистицизмом и фольклорными ужасами. Дата выхода пластинки была выбрана не случайно, ведь 31 октября за рубежом проходит Хэллоуин. В этот день, согласно кельтским традициям, истончается граница между миром живых и мёртвых.