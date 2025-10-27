Флоренс Уэлч загадочно танцует в новом клипе от Florence and The Machine

Британская инди-рок-группа Florence and The Machine выпустила музыкальное видео на песню Sympathy Magic. Композиция войдёт в грядущий альбом коллектива Everybody Scream, релиз которого намечен на 31 октября.

© Канал florencemachine на Youtube

Режиссёром ролика выступила Отем де Уайлд, давно сотрудничающая с группой. В клипе солистка Florence and The Machine Флоренс Уэлч вместе с танцовщицами исполняет необычные движения, напоминающие магический обряд. Съёмки проходили в поле во время сильного ветра.

Предстоящий альбом коллектива вдохновлён колдовством, мистицизмом и фольклорными ужасами. Дата выхода пластинки была выбрана не случайно, ведь 31 октября за рубежом проходит Хэллоуин. В этот день, согласно кельтским традициям, истончается граница между миром живых и мёртвых.

