Тамтамы и океан букетов: МакSим выступила на пятилетии «СберПрайм»

Поп-певица МакSим выступила в московском клубе «МТС Live Холл». Концерт был приурочен к пятилетию подписки СберПрайм: попасть туда могли только его подписчики. Для этого они должны были авторизоваться через сервис СберID на сайте «Афиши» и забрать свой бесплатный билет. Артистка спела 26 песен, в том числе редко исполняемые композиции «Сантиметры дыхания», «Заведи» и «Дождь».

© Соцсети МакSим

На разогреве у МакSим выступил блогер, журналист и диджей Николай Редькин. Музыкант устроил публике праздник ностальгии, смешав в своём выступлении зарубежные и отечественные хиты разных десятилетий. Например, за Love Is Gone Адама Ламберта заиграла песня SEREBRO «Мало тебя». Диджей также поставил хит Кеши TikTok, предусмотрительно заглушив имя опального P. Diddy. Редькина не смутили даже проблемы с оборудованием, начавшиеся спустя две минуты после начала концерта. Для их решения пришлось вызвать из-за кулис звукоинженера, разрешившего трудности за несколько минут. Личный блог музыканта называется «Сломанные пляски», так что технические неурядицы едва ли могли стать для него большим препятствием.

МакSим появилась на сцене в корсетном платье с воздушными рукавами-крыльями — образ отлично подчеркнул меланхоличность открывающей композиции «Ветром стать». Затем артистка обратилась к публике. Её поразило, что среди зрителей множество молодых людей. Комментируя средний возраст аудитории, МакSим произнесла: «Здесь много таких, как я». И, не сумев подобрать слова для описания юных гостей концерта, повторила: «И таких, как я». Неуклюжее, но обаятельное красноречие певицы вызвало среди зрителей умильное посмеивание. В этом даже чувствовался некий символизм: хоть МакSим уже 42 года, её вокал и манеры до сих пор отличаются детской простотой и непосредственностью.

© Соцсети МакSим

На протяжении концерта артистка грамотно соединяла баллады с танцевальными песнями, хотя и посвятила отдельный блок триаде печальных композиций о лечении разбитого сердца. Серия началась с песни «Золотыми рыбками» и завершилась треком «Не знать». В промежутках между номерами МакSим обратилась к «девчатам» в зале и искренне призналась, что теперь исполнение этих песен вызывает у неё смех. Артистка объяснила свою реакцию тем, что «всё проходит» — даже сильная сердечная боль. Некоторые из композиций певицы зазвучали обновлённо благодаря музыкальным оттенкам, отсутствующим в студийной записи. «Нежность» стала похожей на джазовый хит, а в «Не отдам» появился мощный рок-напор.

Помимо самой МакSим, на сцене присутствовали скрипачки, саксофонист и даже темнокожий ударник за тамтамами. Музыканты развлекали публику джазовыми и блюзовыми этюдами, пока виновница торжества переодевалась за кулисами. Артистка появилась перед публикой в ещё двух разных платьях: коротком белом с капюшоном и в чёрно-готическом — ближе к окончанию концерта. Каждому образу досталось равное количество меланхолии и танцев, так что наречь любой из нарядов «платьем для баллад» или «образом на вечеринку» нельзя.

Не менее заметную роль в концерте сыграл фан-клуб певицы, занявший весь первый ряд. Ярые поклонники не только перебивали Макsим, исполняя куплеты вместо неё, но и решительно выходили на сцену — разумеется, исключительно по приглашению. Сама артистка даже пошутила, что порой «пишет много слов и не знает, как это исполнить», поэтому радуется, когда фан-клуб делает это вместо неё. Исполнение песни «Дождь» украсил парный хореографический номер. На композиции «Спасибо» публику развлекали два гимнаста и большая команда людей, державших по свече и качавшихся из стороны в сторону. В целом отсутствие грандиозного шоу положительно сказалось на камерности концерта и сделало его по-домашнему уютным.

© Соцсети МакSим

В завершение концерта МакSим сыграла две песни, во многом определяющие её карьерный путь. Сначала певица исполнила композицию «И правда», посвящённую её тяжёлой борьбе за собственную жизнь. Песня вышла ранее в этом году: артистка призналась, что вообще не хотела её выпускать. В финале прозвучала нетленная композиция «Знаешь ли ты», любимая как футбольными фанатами, так и женщинами, извечно переживающими «трудный возраст». После небольшого перерыва за сценой МакSим вернулась, поддавшись уговорам публики выйти на бис. В делюкс-версии концерта прозвучали песни «Трудный возраст» и «Лучшая ночь» — для её исполнения артистка даже впервые за вечер взяла акустическую гитару.

На протяжении всего концерта МакSим то и дело подходила к краю сцены, чтобы принять букеты от счастливых поклонников. Артистка без устали благодарила своих фанатов и организаторов концерта, а также призывала зрителей «ловить момент», обниматься и «не отпускать друг друга». МакSим несколько раз обращалась к своей сценической команде и отмечала, что они вместе уже 20 лет: этот факт неизменно вызывал у артистки радость и чувство благодарности.

Тем удивительнее, что сама МакSим органична в исполнении любых песен из своих разных эр. Трепетное отношение публики к хитам 20-летней давности лишний раз доказывает, что боль проходит, но любовь к ностальгии — никогда.

