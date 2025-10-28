Сломанная нога и долгожданный мир: как прошёл концерт «Тату» в Москве

Культовая российская группа «Тату», известная и в России, и за рубежом, воссоединилась и дала свои первые шоу в Москве. Они прошли 24 и 25 октября. «Рамблер» рассказывает, с какой травмой вышла на сцену Катина и в каких отношениях сейчас находятся солистки после длительной ссоры.

Предыстория

Группа «Тату» официально распалась в 2011 году. Впоследствии участницы Лена Катина и Юля Волкова не раз отправляли друг другу колкие замечания. Например, в 2014-м Катина выпустила обращение на cвоём канале в YouTube, в котором обвинила Волкову в прекращении деятельности группы. «Помимо многих грубых публичных и очень обидных высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте “Тату”, если я не подчинюсь ей и её команде во всех вопросах, касающихся творчества группы», — заявила артистка.

Разногласия не помешали коллективу изредка воссоединяться ради разовых выступлений. Они участвовали в открытии зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. В 2022-м они дали шоу в Минске в качестве хедлайнеров проекта Ovion Show, а в 2023-м спели «Нас не догонят» перед началом матча между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром-Арене».

В начале лета 2025 года Юля Волкова и Лена Катина начали намекать на очередное воссоединение группы, выкладывая совместные фотографии с многозначительными подписями: «Путь длиною в жизнь… И снова мы идём одной дорогой, уверенно и только вперёд». В июле они дали эксклюзивный концерт в Ялте и вскоре объявили, что отправятся в мировой тур. Билеты на два декабрьских шоу в Мексике уже распроданы. Дуэт также анонсировал выступление в Японии.

Чем удивил концерт «Тату» в Москве

Изначально «Тату» хотели дать всего лишь один концерт в Москве — 25 октября. После быстрого солд-аута они анонсировали ещё одно выступление — 24 октября. Оба шоу проходили в новом пространстве TAU, вместимость которого составляет 3500 человек. Учитывая масштаб группы, она могла бы арендовать площадку побольше, но решила, что пока этого достаточно. В разговоре с прессой после концерта «Тату» заявили, что стадионы будут, но «чуть-чуть попозже».

Группа отказалась от разогрева, поэтому перед началом шоу публика довольствовалась клубной поп-музыкой, доносившейся из динамиков. Чтобы скрасить ожидание, в холле были поставлены картонные фигуры Катиной и Волковой, с которыми фанаты могли сфотографироваться.

Сначала на сцену вышли рок-музыканты. В это же время на экране появился обратный отсчёт, во время которого можно было увидеть старые и новые фотографии «Тату». Затем появились сами Волкова и Катина. Первой песней, которую они исполнили, стал хит All The Things She Said. В конце шоу они вновь исполнили эту композицию на бис. Русскую версию трека под названием «Я сошла с ума» они не спели ни разу, но это не помешало фанатам выкрикивать её слова из зала.

На протяжении всего шоу Волкова и Катина мило общались друг с другом, обнимались, держались за руки. В моменты особой нежности между солистками фанаты кричали от восторга. Создавалось ощущение, что длительного перерыва и вражды между солистками вовсе не было. Перед песней «Покажи мне любовь» Волкова решила поделиться историей, как раньше звонила Катиной по ночам, потому что привыкла всегда быть с ней рядом.

У «Тату» не было танцоров или какой-то сложной шоу-программы, но это не умаляло зрелищности. На протяжении всего шоу на экране позади них показывались абстрактные картинки. Один раз там появились чёрная и рыжая пантеры, в которых угадывались сами солистки «Тату». Концерт также сопровождали дымовые и огненные спецэффекты.

Примерно в середине шоу Лена Катина призналась, что не может активно скакать по сцене, потому что всего лишь две недели назад сняла гипс с ноги. После выступления она уверила журналистов, что травма ей не мешает выступать.

Юля Волкова также во время общения с прессой рассказала о восстановлении своего голоса. В 2012 году у неё был обнаружен рак щитовидной железы. Во время операции по удалению опухоли ей задели голосовой нерв, из-за чего она почти не могла разговаривать. Сейчас, по словам Волковой, ей стало намного лучше, потому что каждые два-три года она делает операции. Полностью её голос уже не вернуть, но она приняла его таким, какой он есть.

Помимо этого, участницы «Тату» рассказали, что сподвигло их на воссоединение. «Пришло время, мы соскучились», — начала Волкова. «Поступило предложение, от которого мы не смогли отказаться», — подхватила её Катина. Правда, договорить она не успела, потому что Волкова решила взять ситуацию в свои руки. Она заявила, что в первую очередь их мотивировала возможность выступлений, а не заработок.

Первый концерт «Тату» в Москве совпал с выпуском сразу же двух музыкальных релизов, связанных с песней: сольной песни Юли Волковой «История о новом» и альбома неизданных песен «Тату в Поднебесной». Обсуждать лонгплей артистки отказались, так как, по их признанию, не имеют к нему никакого отношения: «Не к нам вопрос».

Фанаты с восторгом приняли возвращение группы «Тату». Это доказывает, что популярность группы никуда не ушла, несмотря на долгое отсутствие коллектива. Хотя артистки обещают запись новых песен, ситуация вокруг «Тату» всё равно сложилась неопределённая. Учитывая, что они множество раз воссоединялись и расходились, тяжело сказать, как долго продлится их нынешнее сотрудничество.

