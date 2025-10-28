Розалию преследует оркестр в клипе на новую песню Berghain

Испанская певица Розалия представила первый трек с грядущего альбома Lux, а также музыкальное видео на него. В записи композиции Berghain, названной в честь известного техноклуба в Берлине, приняли участие исландская артистка Бьорк и американский музыкант Yves Tumor.

© Rosalía/YouTube

В своих соцсетях Бьорк, ранее работавшая с Розалией над треком Oral, написала, что для неё было честью принять участие в песне Berghain: «Так волнующе наблюдать, как растёт эта женщина. Поздравляем её с этим невероятным альбомом… Концепция потрясающая!»

Важное место в сингле Berghain занимают эпические партии струнных инструментов. Музыкальное видео ещё сильнее подчёркивает их. В ролике, срежиссированном Николасом Мендесом, оркестр преследует Розалию, пока та занимается будничными делами: пьёт кофе, едет в общественном транспорте, ходит в больницу.

Режиссёром ролика выступил Николас Мендес. Съёмки проходили в Варшаве.

Релиз пластинки Lux должен состояться 7 ноября. Его идея будет строиться вокруг духовности и мистицизма.

Флоренс Уэлч загадочно танцует в новом клипе от Florence and The Machine