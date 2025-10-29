Нелли Фуртадо ушла: чем запомнится звезда зарубежной поп-музыки

Американская поп-артистка Нелли Фуртадо объявила о прекращении концертной деятельности. Многие поклонники связали решение с критикой её альбома «7», вышедшего в 2024-м после семилетнего перерыва, а также изменениями в её имидже. «Рамблер» оглядывается на творческий путь Фуртадо и вспоминает о её больших победах и провалах.

© ddp/colourpress.com/globallookpress.com

Антидот от Бритни Спирс: с чего начинала Нелли Фуртадо

Нелли Фуртадо родилась в Канаде 2 декабря 1978 года. Её отец и мать — португальцы, покинувшие родную страну в 60-е. Кроме Фуртадо, в семье росло ещё двое детей. Свою младшую дочь супруги назвали в честь известной советской гимнастки Нелли Ким.

С самого детства артистка выступала в разных амплуа — к примеру, она пела и в церкви, и пешем оркестре. В 1996-м Фуртадо пробовала себя в жанрах хип-хоп и трип-хоп, но пришла к выводу, что работа в подобной стилистике не поможет ей реализовать свои вокальные возможности. В 1997 году певица познакомилась с участниками канадской R&B-группы The Philosopher Kings Джеральдом Итогом и Брайаном Уэстом. Музыканты заметили Фуртадо в конкурсе Honey Jam и предложили помощь в записи и выпуске дебютного альбома. Молодая артистка подписала контракт с DreamWorks Records, а в 2000-м выпустила свой дебютный лонгплей Whoa, Nelly!

© Ralf Harde/globallookpress.com

Альбом был коммерчески успешен: в альбомном чарте Billboard 200 он поднялся на 24-ю строчку и был продан по всему миру тиражом от пяти до шести миллионов. Музыкальная критика хвалила Фуртадо за искренность и отказ от шаблонов «поп-принцесс», а также называла артистку «противоядием от вездесущего рэп-метала». За сингл I’m Like A Bird, вошедший в пластинку, Фуртадо получила свою единственную статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее вокальное поп-исполнение женщиной».

Возможно, главным достижением Фуртадо в эту пору стало её знакомство с Timbaland — хитовым продюсером и исполнителем, работавшим с Джастином Тимберлейком, Мисси Эллиот и Элией. Последнюю называли конкуренткой Бейонсе и считали одной из самых многообещающих R&B-звёзд тех времён до её трагической гибели в 2001 году. Именно Timbaland помог Фуртадо найти образ, в котором она смогла добиться феноменальной славы.

Неактуальный фолк и хитовая сексуальность: как и почему расцвела Нелли Фуртадо

В 2003 году Нелли Фуртадо выпустила альбом Folklore, вдохновлённый её этнической историей. Одна песня была целиком исполнена на португальском, в других были использованы народные мотивы. В этих композициях можно услышать португальское укулеле и фаду — танцевальный жанр, распространённый в Бразилии и странах Южной Европы. Хотя некоторые слушатели оценили творческую смелость Фуртадо, альбом не сумел добиться коммерческого успеха предшественника. В ту пору артистка объясняла «нехитовость» релиза своей первой беременностью.

© Diogo Baptista/globallookpress.com

После провала Folklore Фуртадо решила вернуться к большой поп-музыке и хип-хопу. За поддержкой артистка обратилась к Тимбаленду, который выступил основным продюсером её альбома Loose. Лонгплей вышел 7 июня 2006 года и вскоре стал самым успешным лонгплеем Фуртадо в карьере. Среди его достижений: десятимиллионный тираж, вершина чарта Billboard 200 в первую же неделю продаж и две номинации на «Грэмми». Именно в этот альбом вошли хиты Say It Right и Give It To Me, записанный совместно с Джастином Тимберлейком и Тимбалендом.

Успех пластинки связывают с радикальной сменой образа Фуртадо. Певица стала открыто выражать свою сексуальность, обнажая живот и исполняя треки с преувеличенным эротизмом. Артистку обвиняли в желании продать побольше альбомов и предательстве своих корней. Сама Фуртадо объясняла развитие своей сексуальности как естественное последствие материнства и взросления. Вдохновившись альбомом Мадонны Ray Of Light, певица стремилась записать работу «об удовольствиях», откровенность же появилась сама собой. Обильное внимание к пластинке и сделало её самой успешной в дискографии Фуртадо.

В 2009-м артистка записала первый испаноязычный альбом Mi Plan. В отличие от Folklore, релиз нашёл ценителей среди латиноамериканской публики и даже принёс Фуртадо латинскую «Грэмми». Её последующие альбомы, хотя и возвращались к тематике ностальгии и поиску корней, всё же проходили незаметными для широкой публики. Не исключено, что на это повлияла организаторская неуверенность Фуртадо: все три пластинки, вышедшие после 2009 года, были представлены на разных лейблах и не отличались продуманной промокампанией.

«Мне не стыдно»: почему Нелли Фуртадо решила уйти со сцены

© IMAGO/Martin Müller/globallookpress.com

В 2024 году Нелли Фуртадо выпустила альбом «7», а затем начала активно выступать в его поддержку. Увы, внимание публики было приковано не к новой музыке, а к внешнему виду располневшей артистки. Например, под роликом с её выступлением на Boardmasters Festival 10 августа появлялись такие комментарии, как «Не ожидал такой мускулатуры» и «Она правда поедает мужчин?» Последняя ремарка отсылает к хиту Фуртадо Maneater.

Артистка объяснила лишние килограммы «естественными изменениями» и полным принятием своей внешности. Ещё в январе 2025 года Фуртадо опубликовала в соцсетях пост, в котором отреагировала на критику.

В 2024-м я столкнулась с эстетическим давлением, прежде мне незнакомым. В то же время я пережила новые уровни любви к себе и искренней уверенности, исходящей изнутри. Желаю вам всем иметь возможность свободно самовыражаться и помнить, что любить своё отражение — абсолютно нормально. Мы все — просто милые человечки, прыгающие по Земле в поисках объятий.

Невзирая на попытки Фуртадо оградиться от критики солнечным щитом принятия, артистка всё же решила отойти от выступлений. Певица подчеркнула, что будет и дальше выпускать музыку. Обратившись к подписчикам в день рождения своего дебютного альбома, Фуртадо поблагодарила фанатов за поддержку на протяжении 20 лет. Чуть позже, когда подписчики забеспокоились о психическом здоровье певицы, она опубликовала ещё один пост:

Пожалуйста, не жалейте меня, а порадуйтесь. Меня невозможно пристыдить за вес, ведь я люблю своё тело. С научной точки зрения, я просто не могу испытывать стыд. Я беру паузу, чтобы заняться душой, но я понимаю, почему люди видят эту связь.

Иными словами, публично Нелли Фуртадо отрицает связь критики и её решения оставить публичные выступления. Не исключено, что без грандиозного успеха, ознаменовавшего начало её карьеры, артистка просто не способна найти под ногами почву, которая помогла бы ей справиться с накатившей критикой.

Фан-база Фуртадо, изрядно поредевшая со времён глобального успеха в нулевых, слишком немногочисленна, чтобы справиться с армией интернет-троллей. Если бы Нелли Фуртадо защищали, например, батальоны поклонников Тейлор Свифт, результат мог быть иным — но, к счастью, не каждая поп-звезда сталкивается со столь оголтелым почитанием. Свифт может оступиться, выпустить плохой альбом, набрать вес, но всё равно будет бить рекорды, получать награды и оккупировать чарты. Нелли Фуртадо, увы, такое право давно потеряла. Переходить из статуса «ностальгического секс-символа» в «объект для насмешек», должно быть, непросто.

© Diogo Baptista/globallookpress.com

Случай Нелли Фуртадо — далеко не первый пример некогда успешной поп-звезды, не сумевшей сладить с призраком своего успеха. Дженнифер Лопес вернулась к бывшему из нулевых и записала для него альбом This Is Me… Now, а Кэти Перри обратилась к авторам своих главных хитов из 10-х для лонгплея «143». Обе пластинки провалились коммерчески и вызвали у массовой публики недоумение. Но три артистки отнеслись к критике по-разному: Лопес развелась с Беном Аффлеком, а Кэти Перри и вовсе ведёт себя так, словно ничего не произошло.

Нелли Фуртадо предпочла отстраниться от публики и приоритизировать собственное ментальное здоровье. Во имя самой себя артистка опустилась на дно музыкальной пищевой цепочки — жестокой и беспощадной. Дно часто служит трамплином для новых высот, но захочет ли Фуртадо прыгнуть и рискнуть своим душевным спокойствием — ещё большой вопрос.