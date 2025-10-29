Киркоров представил нейросетевой клип в честь 40-летия творческой деятельности

Российский поп-певец Филипп Киркоров представил клип на песню «Одинокая, нежная». Особенностью ролика стало то, что он был целиком создан с помощью нейросети. Премьера приурочена к 40-летию творческой деятельности Киркорова.

© Филипп Киркоров/YouTube

Авторами клипа выступили Александр Жариков и Вадим Юмаев. Действие происходит в неназванном городе российской глубинки. В центре сюжета — кукольная девушка, танцующая в грязных лужах на фоне суровых многоэтажек. Она одета в яркую одежду, контрастирующую с серостью заднего фона.

Во время поездки на машине она встречает Киркорова, также кукольного. Артист одет в яркий салатовый костюм, поэтому сильно выделяется на фоне окружающего мрака. Когда певец поскальзывается, падает в лужу грязи и пачкает пиджак, девушка приглашает его домой и помогает привести одежду в порядок. Клип заканчивается слайд-шоу из совместных фотографий героев, намекая на продолжение их общения после этой встречи.

«Рамблер» напоминает, что композиция «Одинокая, нежная» больше 20 лет хранилась в архивах Киркорова. Артист представил записанную песню в конце августа 2025-го, объяснив решение тем, что «время настало». Автором текста выступил Ким Брейтбуг, также написавший для Киркорова песни «Килиманджаро» и «Обычная история».

