Ульяна Мамушкина представила клип на свой хит «солёное счастье»

Молодая певица Ульяна Мамушкина представила клип на песню «солёное счастье», ставшую популярной ранее в этом году. Ролик посвящён ностальгии и воспоминаниям об ушедшем детстве.

© Ульяна Мамушкина/VK

Клип «солёное счастье» начинается с того, что молодая семья, состоящая из родителей и девочки, приезжает в старый загородный дом. Взрослая героиня с тоской вспоминает о живших здесь бабушке и дедушке, пока её дочь вдохновенно исследует новую территорию. Вскоре к дому подходят другие дети, и взрослая героиня устраивает детский театр на участке. На премьерную постановку приходит сама Мамушкина, а в зрительном зале можно заметить покойных родственников главной героини.

Режиссёром клипа выступила Арина Шубина. Главные роли сыграли Полина Болденкова, Оливия Минч и Алексей Славкин. Песня вышла на МТС Лейбле, а клип был снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Видео по теме от RUTUBE

Ульяна Мамушкина выпустила «солёное счастье» ещё в августе 2022 года, но популярным трек стал только теперь. На эту песню было снято больше 400 тысяч коротких роликов. Среди авторов видео оказались блогеры Аня Покров и Юля Гаврилина, телеведущая Ксения Бородина и даже ирландский спортсмен Конор Макгрегор. Комментируя успех композиции в беседе с «Газетой» Мамушкина подчеркнула, что давно шла к такому результату, поэтому не удивилась, когда песня «солёное счастье» приобрела широкую известность.

Текст песни «ангел хранитель» певицы я про рок, смысл, интересные факты