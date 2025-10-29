Раскрыто, зачем лидер Deftones зарыл альбом Soulfly в индейском захоронении

Метал-музыкант Макс Кавалера, известный как основатель групп Sepultura и Soulfly, рассказал о необычной услуге, оказанной Чино Морено. Лидер Deftones помог товарищу закопать мастер-ленту дебютной пластинки Soulfly на территории древнего индейского захоронения. По словам Кавалеры, так он хотел напитать музыку энергетикой «коренных народов Америки».

Захоронение прошло на территории студии звукозаписи Indigo Ranch, расположенной в Малибу. По словам Кавалеры, они выбрали участок, на котором больше 300 лет назад хоронили индейцев. Лидер Soulfly обратился за помощью к Чино Морено, и они выкопали две большие ямы. Музыканты положили в них оригинальные записи, закопали и оставили на ночь.

В тот момент Кавалера сделал фотографию, на которой Морено держит кирку. Снимок попал в сопроводительные материалы к виниловой пластинке первого альбома Soulfly. Кавалера назвал эту ситуацию «безумной, но весёлой». Его слова приводит журнал Alternative Nation.

Макс Кавалера получил известность как участник трэш-метал-группы Sepultura, образованной в Бразилии в 1984-м. В 1996 году, вскоре после премьеры коммерчески успешной пластинки Roots, Кавалера покинул коллектив из-за ссоры с другими участниками и собрал Soulfly.

Дебютный лонгплей назывался в честь самого коллектива и вышел в 1998 году. С той поры Soulfly выпустили 13 альбомов, последний из которых был представлен 24 октября 2025-го.

