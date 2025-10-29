Рэперша Cardi B пообещала выпустить новый альбом в 2026 году

Американская рэперша Cardi B, ранее в этом году представившая альбом «Am I The Drama?», заявила о планах записать новую пластинку в следующем году. Артистка подчеркнула, что уже знает, как должна выглядеть её новая эра, и что она будет отличаться от эстетики последнего релиза.

© Anthony Carrel/globallookpress.com

Cardi B принялась размышлять о новом материале на фоне вопросов от поклонников. Артистка подчеркнула, что не будет выпускать делюкс-версию или альбом ремиксов, но вместо этого начнёт совершенно новую эру. Рэперша не обозначила дату премьеры, но подчеркнула, что между её релизами пройдёт «меньше года». Слова рэперши приводит Billboard.

Пластинка «Am I The Drama?» вышла 19 сентября 2025 года. Cardi B разрабатывала лонгплей больше семи лет. Он дебютировал с вершины альбомного чарта Billboard 200, повторив успех её прошлой работы. Cardi B стала единственной в истории рэпершей, добившейся такого результата с двумя первыми полноформатниками.

