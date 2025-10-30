Деревянный Лепс и живой Высоцкий: как прошла премьера шоу аватаров «Высота»

На сцене московской площадки «Live Арена» состоялась премьера цифрового шоу «Высоцкий: Высота». Голограмма покойного музыканта, созданная с использованием новейших технологий, пела, общалась со зрителями и философствовала на тему любви, дружбы и времени. «Рамблер» побывал на премьере и рассказывает, какими получились цифровые аватары музыкантов и что новые технологии привнесли в творчество Владимира Высоцкого.

© Андрей Черемисин

Камерность против масштаба: в чём «Высота» перестаралась

В программу вошло 15 композиций. Среди них — «Песенка о друге», «Своя колея», «Вершина» и другие. Часть из них исполнил сам Высоцкий, ещё несколько — его «приглашённые гости», аналогично сотканные из пикселей и лучей прожекторов. Леониду Агутину досталась джазовая интерпретация песни Высоцкого «На большом Каретном», Сергей Шнуров исполнил «Балладу о любви», а Полина Гагарина представила женскую версию композиции «Так дымно».

Честь спеть с Высоцким дуэтом выпала лишь Григорию Лепсу. Представляя этого гостя, «хозяин вечера» похвалил его смелость и умение «рвать душу». Исполнив вместе с Высоцким «Парус», цифровой Лепс представил энергичную рок-версию песни «Спасите наши души». Своё выступление артист закончил позой со скрещёнными на груди руками — в ней Лепс часто фотографируется.

© Андрей Черемисин

Сочетание музыки Высоцкого с жанрами, не распространёнными в его время, — решение провокационное и оригинальное. Рок делает его мощный голос громче, а джаз придаёт обаятельной игривости. Живой симфонический оркестр, занявший место с правой и левой стороны от сцены, делал песни барда объёмнее и проникновеннее. Иными словами, музыкальное обновление песен Высоцкого в «Высоте» удалось на славу.

Наибольшее удивление вызывает сочетание камерных песен Высоцкого с элементами современных зрелищ. Сверкающие браслеты, световое шоу и видеоряд на больших экранах кажутся обязательными для современных поп-звёзд, а не советских бардов.

© Андрей Черемисин

Несочетаемость новейших технологий с абсолютно советской эстетикой самого Высоцкого лишний раз подчёркивает трагизм его несвоевременного ухода. Общий посыл программы напирает на безвременность его творчества и возможность возвращения, но забыть о смерти Высоцкого тяжело. Организаторы не пытаются оживить покойного музыканта, но и не упоминают факт его гибели; из-за этой деликатности общему посылу программы недостаёт остроты. Если бы в монологах цифрового Высоцкого зазвучали темы скоротечности жизни и её важности, это сделало бы шоу не только красивым, но и эмоционально тонким.

Бойкий Агутин, деревянный Лепс: какими получились цифровые копии артистов

© Андрей Черемисин

При этом трепетное отношение к аватару покойного артиста очевидно. Как «Рамблеру» рассказывал генеральный продюсер шоу Александр Мамонов, цифровая копия Высоцкого разрабатывалась с использованием нескольких технологий.

Движения и мимика артиста создавались с помощью захвата движений: прототипом стал Сергей Безруков, сыгравший Высоцкого в фильме «Спасибо, что живой» (2011). При этой технологии на теле актёра закрепляются специальные датчики, с помощью которых его движения оцифровываются и переносятся на компьютерную модель. Разработчики также проанализировали терабайты данных для создания особого алгоритма синтеза речи и движений.

Вся прелесть созданного аватара Высоцкого раскрывается в мелочах. К примеру, в том, как он жестикулирует и двигается, беседуя с публикой, или в том, как шевелятся его волосы. Внешне цифровая копия напоминает нечто среднее между манекеном и персонажем видеоигры последнего поколения. Часа, заложенного под концерт, достаточно, чтобы привыкнуть к его необычному образу.

© Андрей Черемисин

Дополнительную почву для размышлений дают сравнения аватара покойного музыканта с другими — например, с активно танцующим Агутиным и поразительно деревянным Лепсом. Его аватар не двигался, а только подрагивал на месте и не справлялся даже с открытием рта. Когда в вокальной дорожке звучала буква «о», а аватар упрямо складывал губы для звука «и», это внушало некоторые сомнения в удачности выбора Лепса для создания цифровой копии. Вероятно, технологию, способную в полной мере отразить всю эмоциональную палитру Лепса, пока просто не разработали.

Наиболее удачным можно назвать аватар Сергея Безрукова, исполнившего песню «Вершина». Цифровая копия актёра разгуливала по сцене и единственная из всех поклонилась зрителям после завершения номера. Разработчики сумели уловить деликатность Безрукова, придав его образу музыкальной романтичности Александра Малинина. С хореографией лучше всего справлялся аватар Леонида Агутина: движения остальных копий казались выученными, а не живыми и импульсивными.

© Андрей Черемисин

Хотя шоу с цифровыми проекциями проходят уже не первый год, их до сих пор нельзя назвать чем-то абсолютно понятным, привычным и простым в постановке. Не исключено, что организаторы подобных шоу пока не до конца понимают, как отдать дань уважения артистам прошлого, сделав это деликатно и масштабно одновременно. Сами того не понимая, они сочетают несочетаемое, представляя интересный, но неоднозначный проект. Впрочем, шоу «Высота» всё равно придётся по вкусу поклонникам Высоцкого, которые ждали шанса спеть в один голос со своим кумиром, невзирая на законы Вселенной и человеческую смертность.

