Сергей Шнуров назвал единственный жанр, способный победить машинную музыку

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, какой жанр может победить машинную музыку человеческим «мастерством и импровизацией». Оказалось, что это джаз.

Шнуров подчеркнул, что, в отличие от других современных направлений, джаз так и не стал «фастфудом» и до сих пор требует внимательности.

Сейчас почти вся музыка подчинена метроному, общему правилу статичного ритма. Но джаз — это исключение. Его нужно любить и понимать, а не потреблять. Его нужно слышать, желательно живьём. Это эмоциональный бутик, искусство не для всех, и этим он прекрасен.

Также Шнуров заметил, что ему нравится наблюдать за тем, как эмоциональность и профессионализм отражаются в джазовом исполнении. Своим мнением музыкант поделился в беседе с Национальной службой новостей.

Ранее артист объявил, что 31 октября «Ленинград» выпустит новый альбом. Релиз будет называться «Поролоновая свадьба». Иные подробности пока неизвестны.

