Биографический фильм о Сергее Рахманинове выйдет к 155-летию композитора

Известная актриса Маруся Фомина объявила о разработке полнометражного фильма о композиторе Сергее Рахманинове. Картина будет представлена в 2028 году к 155-летию со дня его рождения.

© РИА Новости

Фомина впервые выступит в роли режиссёра. По её словам, история будет посвящена не только творческому наследию Рахманинова, но и его драматическому погружению в личностный кризис. Создатели фильма намерены показать композитора не «бронзовым гением», а живым человеком, «воскресившим себя через музыку». Слова Фоминой приводит «Российская газета».

Подробности о сюжете картины, съёмочной команде, актёрском составе, как и точная дата премьеры, пока не разглашаются.

Боялся ареста, плакал, вступая в партию: тайны Дмитрия Шостаковича