Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд «Силуэт»: текст песни, история, интересные факты

10 октября певец Ваня Дмитриенко и актриса Аня Пересильд представили романтичный сингл «Силуэт». Песня не только подогрела слухи о романе артистов, но и пробралась в верхушки российских чартов. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает об истории её создания и связанных с ней интересных фактах. Трек можно послушать прямо здесь.

Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд «Силуэт»: текст песни

[Куплет 1]

Твоя тишина обитает во мне,

Когда-то она в моей растворится,

От тебя мурашки по моей спине,

Ты только представь, что с нами может случиться.

Руки стекают, будто дождь, по моим губам,

Покажи чувства, чего ты ждёшь? Но реши всё сам,

А ты в душе моей поёшь твоим голосом,

И в отражении моих слёз стану космосом.

[Припев]

Держи меня, словно твои руки — браслеты,

Нежное пламя меняет окрас,

Сладкие чувства, губы красного цвета,

И эти чувства упали на нас,

Я целую твой портрет.

Обнимаю твою душу, и ты обнимай в ответ,

В каждом слове, в каждой мысли твоё тело — силуэт,

Даже если это сон, я увижу в тебе свет.

[Куплет 2]

Твоя печаль похожа на спящую Москву,

Знает моя тоска, как я к тебе хочу,

И я твои границы наугад пытаюсь обойти,

Как же я люблю твои глаза, я всё готов простить,

Небо закрывает твою тень, и где тебя найти?

Моя любовь — всё только впереди.

[Припев]

Держи меня, словно твои руки — браслеты,

Нежное пламя меняет окрас,

Сладкие чувства, губы красного цвета,

И эти чувства упали на нас.

Я целую твой портрет,

Обнимаю твою душу, и ты обнимай в ответ,

В каждом слове, в каждой мысли твоё тело — силуэт,

Даже если это сон, я увижу в тебе свет.

Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд «Силуэт»: о чём песня

Песня «Силуэт» рассказывает о зарождении любви между парнем и девушкой. Их сильно тянет друг к другу, но вначале они боятся показать свои настоящие эмоции. В интонациях девушки даже проскальзывает некая холодность, которая позже переходит в нежность.

Постепенно отношения пары развиваются. Во втором куплете и вовсе звучит обещание: «Моя любовь — всё только впереди».

Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд «Силуэт»: история создания

Сотрудничество Дмитриенко и Пересильд, известной по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», началось со съёмок клипа на песню «Цветаева». Ролик был представлен в марте 2025-го. «Химия» пары резко переросла за рамки одного проекта, и они стали часто появляться вместе на публике. Различные медиа начали трубить, что певец и актриса состоят в романтических отношениях. Сами же артисты эту ситуацию комментировать отказались.

В своих соцсетях Ваня Дмитриенко заявил, что писал песню «Силуэт» «с большим трепетом внутри». В разговоре с МУЗ-ТВ певец признался, что сложнее всего было писать партию для Ани. Так как они «дружат», ему было тяжело сочинять лирику, в которой девушка признаётся ему в любви. «В целом обстановка неловкая, когда ты сам себя хвалишь через текст, и потом это поёт другой человек», — рассказал Дмитриенко.

Аня Пересильд в свою очередь отметила, что пока чувствует себя комфортнее в роли актрисы, но попробовать себя в музыке ей было интересно. «Мне помогают», — с улыбкой объяснила девушка.

Смотреть клип на песню «Силуэт» Вани Дмитриенко и Ани Пересильд

В день релиза песни артисты выложили муд-видео. В нём можно увидеть, как Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд вместе с группой музыкантов исполняют композицию в тёмном складском помещении. Если певец очень эмоционально выражает свои чувства, то актриса, наоборот, держится сдержанно и слегка отстранённо.

Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд «Силуэт»: интересные факты

Песня «Силуэт» стала саундтреком фэнтезийного фильма «Алиса в Стране чудес», в котором Аня Пересильд играет главную роль. «Силуэт» — первый трек Ани Пересильд на стримингах. Ранее она участвовала только в музыкальных проектах для кино. Например, она исполнила партии Забавы в мюзикле «Летучий корабль» (2024).

