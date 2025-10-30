В саундтрек видеоигры Battlefield 6 вошли песни Боба Дилана и Limp Bizkit

В многопользовательскую игру Battlefield 6, вышедшую 10 октября, добавили радиостанцию с современной музыкой. На её волнах можно послушать композиции артистов из самых разных жанров. Например, в саундтрек вошли песни автора-исполнителя Боба Дилана, электронного коллектива The Prodigy, метал-группы Limp Bizkit, а также рэперов Dr Dre и Jay-Z.

Всего на радиостанции доступно 26 композиций. Прослушать их можно, лишь находясь в транспортном средстве. На данный момент функция доступна лишь пользователям, купившим боевой пропуск на первый сезон игры. Стоимость пропуска оценивается в 25 долларов: это почти две тысячи рублей. Его покупка даёт игрокам различные преимущества, которые сохраняются на протяжении 12 недель. За 23 года существования серии Battlefield это первый раз, когда в игру ввели функцию пользовательского радио.

Игроки пока не оценили новшество по достоинству. Они критикуют разработчиков за решение сделать музыку платной, а также за невозможность послушать её вне транспортных средств. Пользователи подчёркивают, что проводят в машинах не так много времени, поэтому почти не имеют возможности включать радио.

Battlefield — это игра от студии Electronic Arts, имитирующая военные сражения с современной техникой. Её разные версии выходят на PlayStation и XBox, а также на ПК и Android.

