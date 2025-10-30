Джон Уильямс в 30-й раз напишет саундтрек к фильму Стивена Спилберга

93-летний Джон Уильямс, известный саундтреками к «Звёздным войнам», «Гарри Поттеру», «Индиане Джонсу» и другим культовым картинам, объявил о работе над музыкой для нового фильма Стивена Спилберга. Для творческого союза композитора и режиссёра это будет уже 30-й совместный проект.

© Patrick Fallon/globallookpress.com

В прошлом тандем работал над такими фильмами, как «Спасти рядового Райана» (1998), «Челюсти» (1975) и «Список Шиндлера» (1993). Из пяти статуэток «Оскар», выигранных Уильямсом, четыре были вручены за фильмы, снятые Спилбергом. Их последняя совместная работа, драма «Фабельманы», вышла в 2022 году.

Подробности сюжета новой картины пока не раскрываются, но известно, что НЛО сыграют некую роль в истории. Предварительная премьера намечена на 2026 год. В фильме снимаются Эмили Блант, Колман Доминго, Колин Фёрт, Ив Хьюсон и Джош О'Коннор. Об этом сообщает NME.

Майли Сайрус запишет саундтрек к третьей части фильма «Аватар»