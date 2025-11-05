«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: текст песни, смысл, интересные факты
Песню «Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)», прозвучавшую в мультфильме «По следам бременских музыкантов», с первых нот узнают и дети, и взрослые. «Рамблер» вспоминает текст культовой композиции, а также рассказывает о её смысле и связанных с ней интересных фактах. Послушать её можно прямо здесь.
«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: текст песни
[Куплет 1]
Луч солнца золотого
Тьмы скрыла пелена,
И между нами снова
Вдруг выросла стена.
[Припев]
Ночь пройдёт, наступит утро ясное,
Знаю, счастье нас с тобой ждёт,
Ночь пройдёт, пройдёт пора ненастная,
Солнце взойдёт.
Солнце взойдёт.
[Куплет 2]
Петь птицы перестали,
Свет звёзд коснулся крыш,
В час грусти и печали
Ты голос мой услышь.
[Припев]
Ночь пройдёт, наступит утро ясное,
Знаю, счастье нас с тобой ждёт,
Ночь пройдёт, пройдёт пора ненастная.
Солнце взойдёт.
Солнце взойдёт.
Солнце взойдёт.
Солнце взойдёт.
Солнце взойдёт.
Солнце взойдёт.
Солнце взойдёт.
«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: о чём песня
В первую очередь «Луч солнца золотого» — это песня о надежде и вере в завтрашний день. Лирический герой не сдаётся, как бы ему ни было тяжело, ведь он знает, что за тёмной полосой последует светлая. Фраза «Солнце взойдёт», неоднократно повторяющаяся в композиции, воздействует на слушателей как мантра.
В песне также присутствует ненавязчивая любовная тема. Хотя между действующими лицами и «выросла стена», герой не сомневается, что она рано или поздно падёт. Он пытается донести до своей возлюбленной, что даже в самые тяжёлые времена он будет рядом.
«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: история создания
Композиция «Луч солнца золотого» прозвучала во втором мультфильме о бременских музыкантах. Для работы над картиной создатели вновь пригласили композитора Геннадия Гладкова, который удачно использовал рок-н-ролльные мотивы в первой части. Готовую мелодию он передал поэту Юрию Энтину. Хотя работа над лирикой тому далась тяжело, спустя два месяца он всё-таки представил готовые стихи.
Муслим Магомаев
Примечательно, что в первом мультфильме Трубадура озвучивал Олег Анофриев, а во второй части персонаж возмужал и запел голосом Муслима Магомаева. Как объяснил Гладков в беседе с «Завтра.ру» в 2005 году, они заменили исполнителя, потому что Анофриев «немного капризничал».
«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: интересные факты
- Песню «Луч солнца золотого» неоднократно перепевали. Особенно она полюбилась рокерам. Свой вариант композиции представляли группы «Гражданская оборона» и «ДДТ».
- Композиция «Луч солнца золотого» традиционно закрывает музыкальный фестиваль Ural Music Night.