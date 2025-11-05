«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: текст песни, смысл, интересные факты

Песню «Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)», прозвучавшую в мультфильме «По следам бременских музыкантов», с первых нот узнают и дети, и взрослые. «Рамблер» вспоминает текст культовой композиции, а также рассказывает о её смысле и связанных с ней интересных фактах. Послушать её можно прямо здесь.

«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: текст песни

[Куплет 1]

Луч солнца золотого

Тьмы скрыла пелена,

И между нами снова

Вдруг выросла стена.

[Припев]

Ночь пройдёт, наступит утро ясное,

Знаю, счастье нас с тобой ждёт,

Ночь пройдёт, пройдёт пора ненастная,

Солнце взойдёт.

Солнце взойдёт.

[Куплет 2]

Петь птицы перестали,

Свет звёзд коснулся крыш,

В час грусти и печали

Ты голос мой услышь.

[Припев]

Ночь пройдёт, наступит утро ясное,

Знаю, счастье нас с тобой ждёт,

Ночь пройдёт, пройдёт пора ненастная.

Солнце взойдёт.

Солнце взойдёт.

Солнце взойдёт.

Солнце взойдёт.

Солнце взойдёт.

Солнце взойдёт.

Солнце взойдёт.

«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: о чём песня

В первую очередь «Луч солнца золотого» — это песня о надежде и вере в завтрашний день. Лирический герой не сдаётся, как бы ему ни было тяжело, ведь он знает, что за тёмной полосой последует светлая. Фраза «Солнце взойдёт», неоднократно повторяющаяся в композиции, воздействует на слушателей как мантра.

В песне также присутствует ненавязчивая любовная тема. Хотя между действующими лицами и «выросла стена», герой не сомневается, что она рано или поздно падёт. Он пытается донести до своей возлюбленной, что даже в самые тяжёлые времена он будет рядом.

«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: история создания

Композиция «Луч солнца золотого» прозвучала во втором мультфильме о бременских музыкантах. Для работы над картиной создатели вновь пригласили композитора Геннадия Гладкова, который удачно использовал рок-н-ролльные мотивы в первой части. Готовую мелодию он передал поэту Юрию Энтину. Хотя работа над лирикой тому далась тяжело, спустя два месяца он всё-таки представил готовые стихи.

Муслим Магомаев

Примечательно, что в первом мультфильме Трубадура озвучивал Олег Анофриев, а во второй части персонаж возмужал и запел голосом Муслима Магомаева. Как объяснил Гладков в беседе с «Завтра.ру» в 2005 году, они заменили исполнителя, потому что Анофриев «немного капризничал».

«Луч солнца золотого (Серенада Трубадура)»: интересные факты

Песню «Луч солнца золотого» неоднократно перепевали. Особенно она полюбилась рокерам. Свой вариант композиции представляли группы «Гражданская оборона» и «ДДТ». Композиция «Луч солнца золотого» традиционно закрывает музыкальный фестиваль Ural Music Night.

