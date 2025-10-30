Билли Айлиш раскрыла, почему хотела избавиться от своего главного хита

Американская поп-артистка Билли Айлиш рассказала, какая из песен альбома Hit Me Hard And Soft (2024) поначалу показалась ей «немного глупой». Певица призналась, что едва не избавилась от композиции Birds Of A Feather, впоследствии ставшей её большим хитом.

© Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com

По словам Айлиш, песня не нравилась ей уже во время записи, но её брат и продюсер Finneas уговаривал артистку дать композиции шанс. Даже во время итогового прослушивания готового альбома на лейбле Айлиш обратила внимание руководителей на Birds Of A Feather, назвав её «немного глупой». Певица призналась в этом, беседуя с изданием The Wall Street Journal.

Несмотря на сомнения артистки, Birds Of A Feather провела три недели на верхушке чарта Billboard 200, а к концу 2024 года набрала 1,7 миллиарда прослушиваний на платформе Spotify. Это сделало её самой популярной песней стриминга за год, напоминает Billboard.

