Старый трек Limp Bizkit возглавил чарты после смерти басиста коллектива

Песня Break Stuff ню-метал-группы Limp Bizkit, вышедшая больше 25 лет назад, возглавила чарт рок-песен Billboard. Композиция была впервые представлена в 1999 году в альбоме Significant Other, а год спустя была выпущена в качестве сингла.

© POP-EYE/Christian Behring via ww/www.globallookpress.com

В момент выхода песне удалось попасть в чарты, но на более скромные позиции. В рейтинге альтернативных треков, играющих на радио, Break Stuff заняла 14-ю строчку. Композиция также попала в чарт мейнстримных рок-песен, но не поднялась выше 19-й позиции.

По оценке Consequence Of Sound, за последнюю неделю Break Stuff послушали 3,7 миллиона раз только в США. Среди других песен Limp Bizkit, ставших хитами, — Rollin' (2,5 миллиона прослушиваний) и My Way (1,9 миллиона прослушиваний). Обе композиции вышли в альбоме Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water 2000 года.

Рост интереса к творчеству связан с недавней смертью оригинального басиста коллектива Сэма Риверса. Музыкант скончался 18 октября в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

