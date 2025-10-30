Icegergert, Zivert «Банк»: текст песни, история создания, интересные факты

17 октября 2025 года рэпер Icegergert и поп-певица Zivert представили хвастливый трек о богатой жизни — «Банк». «Рамблер» приводит текст композиции и рассказывает о смысле песни, истории её создания и связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь.

Icegergert, Zivert «Банк»: текст песни

[Куплет 1]

Запах кожи и валюта на диване,

Даже если попрошу, не наливай мне,

Уникально, на вкус оригинальна,

Ты же тоже слышишь миллионы между нами? (Money, money, money).

Всё слишком красиво, мы не сможем быть врагами,

Это тоже начал понимать с годами,

Увлекаюсь исключительно глобальными делами,

Ты — моя скрипка, я — Антонио Вивальди.

[Припев]

Я как будто бы банк, но я не коплю, плюс

Моя дама бьёт туз,

Поднимаю sunrise, шлю в Питер салют (Damn)

From 7-9-7 RUS,

Я как будто бы банк, но я не коплю, плюс

Моя дама бьёт туз,

Поднимаю sunrise, шлю в Питер салют

From 7-9-7 RUS.

[Куплет 2]

Если отдыхаю, знают, что мы тратим грязно,

Чё ты хочешь? Скажи коротко и ясно,

Рассматривать её в моём присутствии опасно,

Мама, I'm a hustle,

Бери своих друзей, приезжайте во дворец,

Мы же оба понимаем, это точно не конец,

Читаю между строк, тебе лучше одеться,

Эта леди знает своё место,

Не нужно торопиться, у нас много времени,

Ехал восемь миль, чувствую себя как Eminem,

С нами за столом, м, ангелы и демоны,

В этих шотах strawberry и lemon'ы,

Рыжие рубли, розовые евро,

Зови подруг, не веди себя как стерва.

Это money-гонки, ведём себя как панки,

Сколько? Песо, фунты, франки.

[Припев]

Я как будто бы банк, но я не коплю, плюс

Моя дама бьёт туз,

Поднимаю sunrise, шлю в Питер салют (Damn)

From 7–9–7 RUS,

Я как будто бы банк, но я не коплю, плюс

Моя дама бьёт туз,

Поднимаю sunrise, шлю в Питер салют

From 7–9–7 RUS.

[Куплет 3]

Я та леди, что империю не строит на воде,

Руки François Cartier,

Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет (Эй),

Я расскажу, как делать бренд,

Этот самый лютый зверь в топ-чарте самооценок (Хм) —

Очередной милый котёнок,

Но ты не потянешь чек, ведь я девочка-феномен (А),

Справа ангел, слева омен,

И ты знаешь мой номер — Москва 4–9–5 плюс,

Её уникальный вкус,

Нас любят, ненавидят, боятся и уважают

Что? 7–9–7 RUS,

Не с тобой, не с ними, я управляю стаей (Тс-с),

А, давай немного помолчим (М),

В каждом городе тратим и умножаем

(Водочки нам принеси),

Мальчик, мы домой летим.

[Припев]

Я как будто бы банк, но я не коплю, плюс

Моя дама бьёт туз,

Поднимаю sunrise, шлю в Питер салют (Damn)

From 7–9–7 RUS,

Я как будто бы банк, но я не коплю, плюс

Моя дама бьёт туз,

Поднимаю sunrise, шлю в Питер салют

From 7–9–7 RUS.

[Аутро]

RUS, RUS, RUS, RUS

7, 7–9–7 RUS

RUS, RUS, RUS, RUS

7, 7–9–7 RUS

Icegergert, Zivert «Банк»: о чём песня

Тематика трека полностью отражает ценности хип-хопа. С первых же строк артисты погружают своих слушателей в мир роскоши и богатства: «Запах кожи и валюта на диване». Герои считают, что богаты как банки. Правда, в отличие от них, они не копят, а наоборот, тратят. Не обошлось и без романтики. Если Zivert играет роль девушки, которая легко может дать сдачи, то Icegergert примеряет на себя образ её благодетеля и защитника.

Артисты часто используют сленговые и жаргонные выражения. Например, слова из припева «моя дама бьёт туз» означают, что девушка может сильно ударить. А фраза «7–9–7 RUS» отсылает к автомобильному коду Москвы.

Icegergert, Zivert «Банк»: история создания

Icegergert — один из главных рэперов 2025 года. Сразу же несколько его треков находятся в российских чартах: «Наследство» со Sky Rae, Casino, Fake ID с kizaru и другие. Zivert же можно назвать ветераном отечественного шоу-бизнеса, ведь популярность к ней пришла в 2017 году.

Ещё во время интервью на московском VK Fest в июле 2025-го Icegergert признался, что хотел бы записать совместный трек с Zivert. По его словам, он слушал её песни «Зелёные волны», «Beverly Hills» и «Life» ещё до начала собственной активной музыкальной карьеры.

Как было указано в сообщении для прессы, изначально у Icegergert было другое представление о песне «Банк», но команда Zivert сделала бит, который хорошо лёг в общую концепцию трека.

Певица отметила, что их главной задачей было найти золотую середину, соединив в треке элементы трэпа, дэнсхолла и вога.

