Устюгов раскрыл, как роды повлияли на саундтрек сериала «Константинополь»

Актёр Александр Устюгов, выступивший в роли композитора сериала «Константинополь», рассказал, как его пригласили на эту должность. Оказалось, что артист поддержал режиссёра Сергея Чекалова во время волнующего события, когда рожала его дочь.

Чтобы отвлечь товарища, Устюгов импровизировал на гитаре и сочинял новые песни. Оба кинематографиста присутствовали на родах. Когда они завершились, акушерка призналась Чекалову, что живое музыкальное сопровождение сделало процесс значительно веселее. После этого режиссёр «Константинополя» предложил Устюгову, задействованному в проекте в качестве главного актёра, стать также и композитором сериала.

Первая песня авторства Устюгова появилась на стадии постпродакшена, сообщает Пятый канал. Композицию исполнила супруга актёра Аглая Шиловская. Песню добавили в финальные титры сериала не целиком: услышать можно только первый куплет.

После этого Устюгов написал ещё одну песню, прозвучавшую в сериале. Чтобы добиться результата, соответствующего духу времени, музыкант изучал литературу 20-х годов.

У меня есть три цикла. Получились русские народные песни, некая несуществующая ария Гензеля и Гретель «Пряничный домик» и солдатская песня, которая появилась гораздо раньше.

Устюгов подчеркнул, что до премьеры сериала 30 октября не слышал студийные версии композиций. Выйдут ли они на стриминговых платформах, пока неизвестно.

«Константинополь» рассказывает историю белогвардейцев, сбежавших за рубеж после проигрыша в Гражданской войне. Эмигранты вынуждены выживать в новых условиях, сохраняя личные честь и достоинство. Помимо Устюгова, в сериале задействованы Оксана Акиньшина, Сергей Марин, Кирилл Кяро и другие артисты.

