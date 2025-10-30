Megadeth выпустят свою версию нетленного хита Metallica

Треш-метал-группа Megadeth, основанная гитаристом Дейвом Мастейном в 1983 году, выпустит кавер на известную песню Metallica. Композиция войдёт в прощальный альбом коллектива, премьера которого намечена на 2026 год.

© Bonnie Britain/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В лонгплей войдёт 13 песен. Названия 10 из них уже известны, но ещё три держатся в секрете. Ещё летом 2025 года Мастейн упоминал, что одна из них будет перепевкой песни, принадлежащей другой группе. Но гитарист подчеркнул, что эту композицию написал он сам. Только теперь стало известно, что этой перепевкой будет Ride The Lightning треш-метал-группы Metallica. Песня вышла в 1984 году на одноимённом альбоме.

Мастейн не только писал для Metallica, но и был среди основателей коллектива, напоминает NME. Гитариста выгнали из состава ещё до премьеры дебютного альбома, но Metallica всё же записали несколько песен его авторства. Из-за этого отношения Мастейна со старыми товарищами по коллективу на протяжении десятилетий оставались ухабистыми, а пришедший ему на смену Кирк Хэммет часто становился объектом для нападок. Сегодня Metallica и Мастейн поддерживают тёплые отношения.

О том, что Megadeth готовы уйти на пенсию, стало известно в августе 2025 года. В 2026-м коллектив намерен выпустить альбом, отправиться в мировой тур и завершить карьеру. В поддержку грядущего лонгплея уже вышел сингл Tipping Point.

Шведская метал-группа Sabaton спела о Цезаре и Бонапарте в новом альбоме