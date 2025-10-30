Джон Бон Джови прокомментировал слухи о завершении карьеры

Рок-музыкант Джон Бон Джови, возглавляющий одноимённую группу, ответил на слухи о грядущем турне коллектива. Вскоре после анонса концертов, которые пройдут летом 2026-го, поклонники Bon Jovi заподозрили, что они станут для группы последними.

© Billy Bennight/AdMedia/www.globallookpress.com

Фанаты сделали такой вывод исходя из состояния здоровья солиста. В 2022 году Бон Джови пережил операцию на голосовых связках. После неё музыкант сомневался, что вообще сможет отправиться в турне. Несмотря на это, летом 2024 года Bon Jovi выпустили альбом Forever, а ранее в 2025-м перезаписали его, пригласив для дуэтов других музыкантов. Теперь солист коллектива надеется, что будущие концерты не станут для него прощальными.

Мне всегда удавалось приспосабливаться и принимать волевые решения. Когда я не мог гастролировать, это обескураживало, но я всё равно хотел этим заниматься. Не ради аплодисментов, не ради денег или славы. С меня достаточно. Но мне хотелось бы почувствовать радость и резонанс, даже если это станет последней возможностью.

И всё же Бон Джови подчеркнул, что поводов завершать карьеру он пока не видит. Музыкант пообещал, что грядущие концерты будут наполнены «радостью и благодарностью за то, что у нас есть возможность выйти на сцену и петь от всего сердца».

Феликс Бондарев объявил о завершении карьеры артиста