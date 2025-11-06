«Первое свидание»: как бродвейский мюзикл нашёл новую жизнь в Москве

С 10 сентября в московском театре «Маска» идёт обновлённая версия комедийного мюзикла «Первое свидание». Его история довольно необычна. В США он имел ограниченный успех, а в России прижился и с 2019 года успешно собирает залы. «Рамблер» рассказывает, в чём секрет долголетия постановки и стоит ли на неё идти.

О чём это вообще

В центре сюжета — пара, пришедшая в ресторан на свидание вслепую. Он банкир без особых навыков общения с противоположным полом. Она фотограф с характером, у которой не складываются отношения. Казалось бы, стандартная история. Но вся соль не в их диалогах, а в том, что творится у них в головах.

Вот они сидят за столиком, и вдруг один из них «зависает». Свет меняется, и мы видим его внутренний мир. На сцену выбегают воображаемые версии его родителей, бывших, даже вымышленный друг-советчик. Причём играют их те же актёры, которые мгновение назад были просто посетителями кафе. Они быстро переодеваются и возвращаются в новых ролях. Это выглядит живо и остроумно.

Авторы мюзикла работали над «Сплетницей» и с «Диснеем», но есть нюанс

В афишах пишут, что авторы — сценарист популярного сериала «Сплетница» про привилегированных студентов, а также композиторы из «Диснея». Звучит как солидное реноме, но реальность не столь радужна. Написавший либретто Остин Уинсберг действительно работал над «Сплетницей», но всего над тремя сериями. Композиторский дуэт Алана Закари и Майкла Винера в самом деле сочинял музыку для «Диснея», даже для «Золушки», но только для её анимационных сиквелов, которые бесславно выходили сразу на DVD в нулевые.

То есть за оригинальным «Первым свиданием» стоят не такие уж и мастера своего дела. Тем не менее это не помешало им попасть с их постановкой на Бродвей, где она продержалась около года. Именно там в 2013 году её увидел российский продюсер Дмитрий Богачёв. Благодаря нему в Москве ставили такие мировые хиты, как «Призрак оперы», «Чикаго» и «Бал вампиров». Чутьё подсказало ему, что универсальная история из «Первого свидания» найдёт отклик у российского зрителя, — и не подвело. В московской реинкарнации шоу прожило уже намного дольше, чем у себя на родине, и не думает останавливаться.

Что изменили в новой версии

Изначально «Первое свидание» шло в фойе МДМ как иммерсивный спектакль. Сейчас мюзикл переехал на сцену расположившегося по соседству театра «Маска». Его уютный зал с небольшой сценой предлагает прекрасный обзор из любой точки.

Российские авторы обновили текст, чтобы он в большей степени соответствовал современным реалиям. Вместо устаревших шуток про «Игру престолов» теперь герои делают отсылки к «Игре в кальмара». В музыкальном номере, посвящённом поиску информации о партнёре в интернете, теперь фигурируют не только поисковики и соцсети, но и искусственный интеллект. Вплетены эти инновации органично, не создавая ощущения самодеятельности и перепадов в качестве материала.

Музыка здесь разная — есть и рок, и даже немного хип-хопа. Иногда стили изобретательно переплетаются. Яркий пример — феерический номер, где в голове героя сталкиваются его ортодоксальная еврейская бабушка, отец-католик его спутницы, а также непутёвый сын-рэпер, который может у него родиться в будущем.

Оркестр располагается прямо на сцене, правда, иногда звук кажется грязноватым. Всего в постановке около двух десятков бодрых и весёлых музыкальных номеров, которые оставляют приятное впечатление. Пусть слова в песнях и бывает непросто разобрать.

Стоит ли идти

Голливуд и западная массовая культура давно грешат тем, что транслируют заведомо нереалистичные посылы о том, как устроены отношения между полами. Затюканные и покладистые главные герои зачастую получают девушку мечты, ведя себя таким образом, который едва ли бы привёл их к успеху в обычной жизни. «Первое свидание» не то чтобы переворачивает эти шаблоны, но хотя бы работает с ними глубже и тоньше, погружаясь в психологизм.

Спектакль вряд ли заставит вас смеяться до слёз, но улыбку длиной в свой полуторачасовой хронометраж он определённо гарантирует. Все клише и казусы, сопутствующие первым свиданиям, обыграны здесь остроумно и со знанием толка. А главное — за всеми озорными зарисовками скрывается человечное начало. Герои здесь не идеальные, а настоящие — со своими страхами и травмами. Они учатся открываться, показывая свои уязвимые стороны, и вместе с ними чему-то можете поучиться и вы.

Если хотите провести вечер за неглупой, тёплой и весёлой историей, «Первое свидание» отлично для этого подойдёт. Для парочек — тем более. Актёры играют отменно, музыка цепляет, а на душе остаются лёгкость и вера в лучшее.

Кстати, если мюзикл придётся вам по душе, то у него есть продолжение под названием «День влюблённых». Правда, оно уже целиком изобретение отечественных авторов.

