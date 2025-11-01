Анна Немченко «Танцпол везде»: текст песни, история, интересные факты

Актриса и блогерша Анна Немченко 10 октября выпустила первый сингл под своим именем «Танцпол везде». Постепенно энергичная песня поднялась на верхние строчки российских чартов. «Рамблер» делится текстом композиции, а также рассказывает об её истории и связанных с ней интересных фактах.

Анна Немченко «Танцпол везде»: текст песни

[Интро]

Танцпол везде,

Везде.

[Припев]

Танцпол везде, где захочешь, звук на максимум по всей стране,

На Камчатке и в Москве — танцпол везде,

Вся планета — диско-шар, будь на своей волне,

На закате, на заре — танцпол везде.

[Рефрен]

На столе (На столе),

На кровати (На кровати),

На голове (На голове),

Спереди и сзади (Танцпол везде),

На столе (На столе),

На кровати (На кровати),

На голове (На голове),

Спереди и сзади (Танцпол везде).

[Куплет]

Дом-работа (Ой), ой, круглый год так (Ой),

За заботою забота,

Ипотеки (Ипотеки), ой, муж и дети (Ой, муж и дети),

А так охота дискотеки.

[Предприпев]

Раз, чё б ни делали при любой погоде,

Два, где бы ни были, все места подходят,

Три, будни серые, ты в толпе людей или наедине,

Да хоть на луне.

[Припев]

Танцпол везде, где захочешь, звук на максимум по всей стране,

На Камчатке и в Москве — танцпол везде,

Вся планета — диско-шар, будь на своей волне,

На закате, на заре — танцпол везде.

[Рефрен]

На столе (На столе),

На кровати (На кровати),

На голове (На голове),

Спереди и сзади (Танцпол везде),

На столе (На столе),

На кровати (На кровати),

На голове (На голове),

Спереди и сзади (Танцпол везде).

[Бридж]

Поднимите выше руки,

Есть одно лекарство от проблем,

Всему вопреки танцуйте,

Ага, поняла, а где?

[Припев]

Танцпол везде, где захочешь, звук на максимум по всей стране,

На Камчатке и в Москве — танцпол везде,

Вся планета — диско-шар, будь на своей волне,

На закате, на заре — танцпол везде.

[Рефрен]

На столе (На столе),

На кровати (На кровати),

На голове (На голове),

Спереди и сзади (Танцпол везде),

На столе (На столе),

На кровати (На кровати),

На голове (На голове),

Спереди и сзади (Танцпол везде).

Анна Немченко «Танцпол везде»: о чём песня

В песне нет сложного смысла. Анна Немченко использует максимально простую лирику, чтобы её трек мог откликнуться всем: детям, взрослым, бабушкам и дедушкам. Артистка призывает ненадолго забыть о заботах и тяготах жизни и отдаться ритму танца, где бы вы ни находились.

Анна Немченко «Танцпол везде»: история создания

Свою карьеру Анна Немченко начинала как певица. В 2012-м она окончила вокальное отделение Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра. После Немченко начала записывать свои песни, делать бэк-вокалы для других артистов, выступать в ресторанах и подрабатывать в караоке. Помимо прочего, исполнительница участвовала в украинских музыкальных проектах «Х-Фактор», «Шоу № 1» и «Суперзвезда». Но, как призналась Анна Немченко в соцсетях, «что-то не складывалось».

Говорю как есть, принимая своё поражение на тот момент. Что-то во мне тогда сломалось. Это было в 2016 году. Я закрыла этот сундучок на замок и с того момента не могла написать ни одной песни по сей день.

В 2016 году Немченко поступила во ВГИК, начала актёрскую карьеру и даже занялась блогерством. Спустя почти 10 лет музыкального затишья она решила вернуться к своей детской мечте. Композиция «Танцпол везде» стала её дебютным синглом, который она выпускает под собственным именем.

Анна Немченко «Танцпол везде»: интересные факты

Чтобы поддержать релиз сингла, Анна Немченко запустила в соцсетях танцевальный флешмоб. Она также снимает совместные видео с некоторыми подписчиками. Раньше Анна Немченко выступала под псевдонимом Аня Стрекоза, но она старается не афишировать эту часть своей жизни.

