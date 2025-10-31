Сергей Шнуров допустил сотрудничество с Кадышевой и Булановой

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает возможными совместные проекты с переживающими новую волну популярности певицами Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой.

Шнуров признался, что не задумывался о таких перспективах, но исключать их не стал. «С Кадышевой я лично незнаком, а с Татьяной — да. Мы с ней из одного города, знаем друг друга, общались. Она, кстати, когда-то записывала совместный трек с группой "Ноль". То есть у неё был период, когда она заходила в рок-направление. Так что всё возможно», — отметил артист в интервью ТАСС.

По мнению Шнурова, интерес молодёжи к Кадышевой и Булановой обусловлен их мелодичностью и запоминаемостью. По этим показателям они значительно превосходят творчество современных исполнителей, чьи песни не получится даже напеть в ванной, считает лидер «Ленинграда».

