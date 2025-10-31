«Жара Media Awards» назвала лучших артистов 2025 года
Люся Чеботина и Jony стали лучшими digital-певцами по версии ежегодной премии «Жара Media Awards». Награды также получили Mona, Ваня Дмитриенко, Джиган и другие.
«Жара Media Awards» прошла 30 октября на площадке Live Arena. Ведущими церемонии были Дима Масленников и Валя Карнавал, Карина Мурашкина и Прохор Шаляпин, Леон Кемстач и Milana Star.
В этот вечер выступили Margo с экстравагантной песней «Кукареку», рэпер Джиган, со сцены признавшийся в любви жене Оксане Самойловой, а также Люся Чеботина, Jony, Toxi$, Валя Карнавал, Юля Гаврилина и другие.
Победу в номинации «Альбом года» получило трио белорусских рэперов nkeeei, uniqe и Artem Shilovets за пластинку «2007, Ч.2». «Хитом года» была названа песня «Иордан» от певицы Mona. Статуэтку за «Видео года» вручили Вале Карнавал и её клипу на трек «Кофеин».
Полный список лауреатов можно посмотреть здесь:
- Видео года — Валя Карнавал
- Fresh blood — Serebro
- Инфлюенсер года — Регина Тодоренко
- Хит года — Mona
- Медиасемья года — Денис и Лена Кукояки
- Digital-певец года — Jony
- Digital-певица — Люся Чеботина
- На стиле — Юля Гаврилина
- Альбом года — uniqe, nkeeei и Artem Shilovets
- Коллаб года — Элджей & ANIKV
- Digital-шоу года — «Мафия» Димы Масленникова
- Выбор VOICE — Джиган
- Выбор SUPER — Прохор Шаляпин
- Тренд года — Nyusha
- Лирик-артист года — NЮ
- BEST CREW — Random Crew
- Краш года — Akmal’
- Media-персона года — Ваня Дмитриенко
