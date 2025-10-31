Материал создан совместно соSberZvuk

«Жара Media Awards» назвала лучших артистов 2025 года

Анастасия Шубина

Люся Чеботина и Jony стали лучшими digital-певцами по версии ежегодной премии «Жара Media Awards». Награды также получили Mona, Ваня Дмитриенко, Джиган и другие.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Жара Media Awards» прошла 30 октября на площадке Live Arena. Ведущими церемонии были Дима Масленников и Валя Карнавал, Карина Мурашкина и Прохор Шаляпин, Леон Кемстач и Milana Star.

В этот вечер выступили Margo с экстравагантной песней «Кукареку», рэпер Джиган, со сцены признавшийся в любви жене Оксане Самойловой, а также Люся Чеботина, Jony, Toxi$, Валя Карнавал, Юля Гаврилина и другие.

Победу в номинации «Альбом года» получило трио белорусских рэперов nkeeei, uniqe и Artem Shilovets за пластинку «2007, Ч.2». «Хитом года» была названа песня «Иордан» от певицы Mona. Статуэтку за «Видео года» вручили Вале Карнавал и её клипу на трек «Кофеин».

Полный список лауреатов можно посмотреть здесь:

  • Видео года — Валя Карнавал
  • Fresh blood — Serebro
  • Инфлюенсер года — Регина Тодоренко
  • Хит года — Mona
  • Медиасемья года — Денис и Лена Кукояки
  • Digital-певец года — Jony
  • Digital-певица — Люся Чеботина
  • На стиле — Юля Гаврилина
  • Альбом года — uniqe, nkeeei и Artem Shilovets
  • Коллаб года — Элджей & ANIKV
  • Digital-шоу года — «Мафия» Димы Масленникова
  • Выбор VOICE — Джиган
  • Выбор SUPER — Прохор Шаляпин
  • Тренд года — Nyusha
  • Лирик-артист года — NЮ
  • BEST CREW — Random Crew
  • Краш года — Akmal’
  • Media-персона года — Ваня Дмитриенко

