Киркоров и Margo покорили Болливуд, ЛСП стал Терминатором: новые песни

Филипп Киркоров и его протеже Margo примеряют на себя восточные образы, ЛСП считает себя похожим на Терминатора, а Полина Гагарина посвящает песню самой себе. О самых интересных синглах, выпущенных на этой неделе, читайте в подборке «Рамблера».

ЛСП — «Терминатор»

Жанр: поп.

Трек «Терминатор» начинается с весьма тревожных строк, в которых ЛСП будто описывает поле битвы. Как только в песню врываются клубные биты, сразу становится понятно, что «бездыханные тела» — это всего лишь уставшие после рейва люди. ЛСП сравнивает себя с Терминатором, ведь он также умирает и возвращается. Правда, ЛСП воскресает не ради спасения человечества, а чтобы вновь попасть на вечеринку. Делая множество отсылок на культовую франшизу Джеймса Кэмерона, артист поёт о привычных ему вещах: разгульной жизни и женщинах.

Полина Гагарина — «Полина»

Жанр: поп.

Если Полина Гагарина назвала песню в честь себя, то с большой вероятностью для неё эта работа стала очень личной и важной. В треке артистка будто пытается внушить самой себе, что необязательно всегда быть первой и что нужно относиться ко всему легче. Красной нитью через всю композицию проходит любовная тема. Полина Гагарина поёт, что чувства нужно переболеть и пережить. Холодные и немного агрессивные биты сопровождают певицу на протяжении всего трека. В конце, когда героиня обретает уверенность, в композицию вступает саксофон. Благодаря этому трек становится более расслабленным и жизнеутверждающим.

Bearwolf — «Один за всех»

Жанр: поп.

Певица Bearwolf продолжает выпускать песни про самодостаточных воинственных женщин. В новом треке она поёт о героине, которой нипочём любые трудности. Она всегда готова принять вызов, даже если рядом с ней никого нет. В привычной для себя манере Bearwolf соединяет мультяшную интонацию с мощным народным вокалом. В композиции выделяются повторяющиеся строчки «на-на-на-на». Их артистка записала вместе с поклонниками на одном из своих концертов.

Unique, nkeeei, Artem Shilovets — «Голая»

Жанр: хип-хоп.

В соцсетях рэперы заявили, что трек «Голая» открывает новую главу их творчества. При этом в песни они, как и раньше, переосмысливают звучание нулевых, добавляя в композицию большое количество автотюна и синтезаторов. В этот раз за основу их трека был взят одноимённый хит группы «Градусы», выпущенный в 2011 году. Только если в оригинале эта песня была проникнута романтикой, то unique, nkeeei и Artem Shilovets внесли в неё фирменной пошлости и хвастовства.

Филипп Киркоров, Margo — «Лови огни»

Жанр: поп.

Король российской эстрады явно благоволит певице Margo, недавно представившей трек с американским рэпером Lil Pump. «Лови огни» — уже второй совместный сингл эпатажных артистов после «Молодой Мадонны». В нём Margo и Киркоров решили использовать экзотичные восточные мотивы, а ради съёмок клипа с Болливудским сюжетом отправились в Таиланд. Лирика песни посвящена простым и при этом важным вещам. Артисты пытаются донести до слушателей, как важно показывать себя миру, не обращая внимания на других.

«Сатисфаер» — «Королева»

Жанр: поп.

Группа «Сатисфаер» представила романтичный трек, проникнутый элегантной сексуальностью. Герой композиции преклоняется перед своей королевой, ради которой он готов перешагнуть через все трудности. Мягкий вокал в песне сочетается с мотивами неспешного соула и блюза. Особой привлекательности треку придают разнообразные инструментальные партии, в том числе духовых.

Matanya — «Баю бай»

Жанр: дарк-фолк.

Название композиции может запутать доверчивых слушателей, на самом деле «Баю бай» — это песня-страшилка со скримерами и неожиданными поворотами. Вдохновившись фольклором, Matanya переделала колыбельную в трек о нелёгком замужестве. Эта песня наверняка отгонит сон агрессивными электронными битами. Композиция представлена в праздник Хеллоуин, и в ней преобладает атмосфера русской хтони.

