XOLIDAYBOY, Пенкин и «Кипелов»: российские концерты ноября

Рок-группы «Танцы Минус» и «Операция Пластилин» празднуют юбилеи на сцене, а молодые коллективы «Бонд с кнопкой» и Ay Yola едут на гастроли, чтобы представить свои недавние альбомы. Гарик Сукачёв нацелился на стадион в Санкт-Петербурге, а Алсу споёт в небольшом зале в Москве. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах ноября, которые пройдут в городах по всей России.

XOLIDAYBOY

Всероссийские турне

AY Yola: тур в поддержку дебютного альбома

Жанр: фолк, этническая музыка.

Города: Краснодар (1 ноября), Москва (5 ноября), Нижний Новгород (14 ноября), Самара (16 ноября), Оренбург (17 ноября), Казань (23 ноября), Ижевск (24 ноября), Пермь (25 ноября), Екатеринбург (26 ноября), Тюмень (27 ноября).

Стоимость билетов: 1700–6000 рублей.

В минувшем октябре этно-группа Ay Yola, прославившаяся в начале 2025-го, представила свой дебютный альбом. В его основу лёг великий башкирский эпос «Урал-батыр», повествующий о подвигах богатыря Урала. Музыканты рассказывали о работе над пластинкой в интервью «Рамблеру» в мае 2025 года. С начала октября артисты презентуют новый альбом в разных городах России. Турне завершится большим концертом в Уфе: шоу пройдёт 5 декабря.

Сергей Пенкин с программой «Лучшее»

Жанр: эстрада.

Города: Дмитров (2 ноября), Павловский Посад (3 ноября), Владикавказ (6 ноября), Ставрополь (7 ноября), Пятигорск (8 ноября), Краснодар (10 ноября), Ростов-на-Дону (11 ноября), Санкт-Петербург (14 ноября), Петрозаводск (15 ноября), Челябинск (21 ноября), Екатеринбург (22 ноября), Омск (24 ноября), Тюмень (25 ноября), Сургут (26 ноября).

Стоимость билетов: 2000–13 000 рублей.

Экспрессивный певец Сергей Пенкин, два года назад получивший звание заслуженного артиста РФ, запланировал большое турне на пару десятков российских городов. Гастроли приурочены к особой дате — 35-летию со дня начала творческой деятельности. В программу обещают включить главные хиты Пенкина Feelings, «Кто же ты» и другие в обновлённом современном звучании.

«Кипелов»: тур в поддержку «Весов судьбы»

Жанр: хеви-метал.

Города: Саранск (5 ноября), Казань (7 ноября), Набережные Челны (9 ноября), Санкт-Петербург (21 ноября), Ижевск (27 ноября), Киров (29 ноября).

Стоимость билетов: 2500–7500 рублей.

В начале 2024 года хеви-метал-группа «Кипелов», возглавляемая бывшим солистом «Арии» и заслуженным артистом РФ Валерием Кипеловым, представила мини-альбом «Весы судьбы». С тех пор коллектив гастролирует по России в его поддержку. Помимо новых песен, коллектив исполняет легендарные хиты «Вавилон» и «Я свободен», а также треки «Арии» «Потерянный рай», «Беспечный ангел» и другие.

[AMATORY]: новое и лучшее

Жанр: металкор.

Города: Екатеринбург (7 ноября), Уфа (8 ноября), Самара (9 ноября), Тула (14 ноября), Рязань (15 ноября), Нижний Новгород (16 ноября), Калининград (21 ноября), Санкт-Петербург (22 ноября), Москва (29 ноября).

Стоимость билетов: 2500–12 000 рублей.

Одна из флагманских на отечественной металкор-сцене группа [AMATORY] посвятит весь ноябрь турне с исполнением своих лучших и новых песен. Особенностью грядущих концертов станет состав музыкантов: на позицию лид-вокалиста выйдет Игорь Капранов. Оригинальный участник [AMATORY] не выступал с коллективом с 2009 года. Желающие также могут дополнительно приобрести билет на Meet & Greet. Он стоит 12 тысяч рублей, но не освобождает покупателя от покупки билета с правом прохода на сам концерт.

Большое турне группы «Бонд с кнопкой»

Жанр: инди, фолк.

Города: Нижний Новгород (25 ноября), Воронеж (27 ноября), Ростов-на-Дону (29 ноября), Краснодар (30 ноября).

Стоимость билетов: 2500–10 000 рублей.

Инди-группа «Бонд с кнопкой», ставшая одним из самых ярких открытий 2025 года, ранее этой осенью представила альбом «Дом». В конце ноября коллектив отправится в небольшое турне по российским городам. Гастроли коллектива закончатся 12 декабря в Казани. В концертную программу войдут песни с нового альбома, а также композиция «Кухни» — едва ли не главный инди-хит года. «Бонд с кнопкой» также выступят в Санкт-Петербурге 6 ноября и Москве 14 ноября, но билеты на эти концерты уже распроданы.

Москва

Юбилейный концерт группы «Операция Пластилин»

Жанр: панк-рок.

Когда: 16 ноября, 19:00.

Где: Atmosphere, Шмитовский пр-д, 32а, стр. 1.

Стоимость билетов: 2500–15 000 рублей.

В 2025 году тамбовская панк-рок-группа «Операция Пластилин» отмечает 15-летие творческой карьеры. В честь этого коллектив даёт концерты в нескольких городах России. 16 ноября музыканты посетят Москву. Изначально выступление «Операции Пластилин» должно было состояться 6 декабря в 1930 Moscow, но было перенесено в Atmosphere в связи с закрытием площадки. Организаторы обращают внимание зрителей, что билеты, купленные на танцпол 1930 Moscow, остаются действительны: по ним можно будет пройти в Atmosphere. В том случае, если вы приобрели билет другой категории, нужно обратиться в клуб и обменять его на билет в аналогичной категории. Сделать это можно включительно по 16 ноября.

XOLIDAYBOY: большие стадионные шоу

Жанр: поп-рок.

Когда: 21 и 22 ноября, 20:00 и 19:00 соответственно.

Где: «ВТБ-Арена», Центральный стадион «Динамо» (Малая арена), Ленинградский пр-т, 36.

Стоимость билетов: 3000–15 000 рублей.

Молодой поп-рок-музыкант XOLIDAYBOY, он же Иван Ржевский, даст целых два концерта на «ВТБ-Арене». Артист не только исполнит свои хиты «Пожары» и «Мы не будем спать», хорошо известные публике, но и представит новые треки из альбома «Для тебя», вышедшего летом 2025-го.

Премьера программы в Санкт-Петербурге состоится только в феврале следующего года.

«Танцы Минус»: 30 лет на сцене

Жанр: поп-рок.

Когда: 22 ноября, 20:00.

Где: VK Stadium, Ленинградский пр-т, 80, стр. 17.

Стоимость билетов: 2500–15 000 рублей.

Ещё один большой юбилей в ноябре отметит рок-группа «Танцы Минус», возглавляемая Вячеславом Петкуном. Чтобы отметить 30 лет на сцене, коллектив даст большой концерт, на котором исполнит хиты «Половинка», «Город» и многие другие. Также «Танцы Минус» споют песни из нового альбома «Дальше будет», вышедшего в 2024 году.

Алсу в БКЗ «Москва»

Жанр: эстрадная музыка, романсы.

Когда: 22 ноября, 19:00.

Где: концертный зал «Москва», пр-т Андропова, 1.

Стоимость билетов: 2500–14 000 рублей.

22 ноября в концертном зале «Москва», расположенном в парке «Остров Мечты», состоится большой сольный концерт певицы Алсу. Название и подробности программы не разглашаются, но артистка обещает исполнить свои главные хиты «Зимний сон», «Свет в твоём окне» и другие. На концерте также прозвучат и новые композиции Алсу — такие как «Чужая» и «Я учусь не бояться».

Юбилей «Иванушек International»: 30 лет на сцене

Жанр: поп-музыка.

Когда: 28–30 ноября, 19:00 и 20:00.

Где: Live Арена, Московская обл., Одинцово, Новоивановское, ул. Западная, 145.

Стоимость билетов: 2300–24 000 рублей.

В последние выходные осени главный российский бойз-бэнд нулевых даст три больших концерта в честь творческого юбилея. В этом году коллектив отмечает 30-летие на сцене. В программу войдут основные хиты «Иванушек»: «Кукла», «Тополиный пух» и множество других. Помимо самой троицы, на сцену выйдет ансамбль народного танца «Каблучок» под руководством Дмитрия Крея.

Санкт-Петербург

Гарик Сукачёв на большом стадионе

Жанр: русский рок.

Когда: 29 ноября, 20:00.

Где: «СКА Арена», пр-т Юрия Гагарина, 8.

Стоимость билетов: 2500–10 000 рублей.

В декабре 2024 года российский рок-музыкант Гарик Сукачёв отметил 65-й день рождения. Главным подарком для поклонников стал концертный альбом «Король проспекта», представленный в начале июня 2025-го. Вошедшие в него хиты «О чём поёт гитара», «Белла Чао» и «Моя бабушка курит трубку» прозвучат на закате осени со сцены хоккейного стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Также Сукачёв исполнит несколько новых песен, которые войдут в его новый, но пока не анонсированный альбом.

