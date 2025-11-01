Премия «Золотой граммофон» определила главные хиты 2025 года
31 октября на московской площадке «ВТБ Арена» прошла юбилейная XXX церемония награждения премии «Золотой граммофон» от «Русского радио». Среди лауреатов — Мот, Николай Басков, Дима Билан, Клава Кока, Лариса Долина и другие.
Ведущими вечера стали Валдис Пельш, Регина Тодоренко и Антон Юрьев. Таким образом организаторы подчеркнули преемственность поколений. Валдис Пельш вёл первую церемонию награждения в 1996-м. Антон Юрьев уже десять лет выходит в эфир шоу «Русские перцы». Для Регины Тодоренко это был дебют в качестве ведущей на «Золотом граммофоне».
В этом году артисты получили крайне искусные статуэтки. Все они были сделаны вручную, покрыты золотом 999-й пробы и украшены кристаллами.
Полный список лауреатов премии «Золотой граммофон — 2025»:
- Мот — «Перемены — это красиво»
- Artik & Asti — «Быть счастливой»
- Николай Басков — «Без тебя нельзя»
- Сергей Лазарев — «Если бы я мог»
- NЮ и Асия — «Помнишь»
- ЮрКисс, Мот и Мари Краймбрери — «На моральных»
- Леонид Агутин и Анжелика Варум — «Я не тот, ты не та»
- Лариса Долина — «Я буду любить тебя»
- Артур Пирожков — «Само собой»
- Денис Майданов — «Я хотел бы»
- Александра Воробьёва — «Ход королевы»
- Александр Панайотов — «Карма»
- Anna Asti — «Преданный бывший»
- Дима Билан — «Пообещай»
- Клава Кока — «Ещё люблю»
- Дмитрий Маликов — «Вне времени»
- Ирина Дубцова — «По клубам»
- Жасмин — «Ты и я»
- Владимир Пресняков и Наталья Подольская — «Между нами»
- Алексей Чумаков — «Скажи мне зачем»
- Алсу и Ева Власова — «Табу»
- Григорий Лепс, ЮрКисс и ВладиМир — «На гондоле»
Были также вручены статуэтки в специальных номинациях. Татьяна Куртукова с песней «Матушка» получила трофей за «Лучшее выступление на футбольном матче». Группа «Комбинация» была награждена премией за вклад в развитие музыки.