Премия «Золотой граммофон» определила главные хиты 2025 года

Анастасия Шубина

31 октября на московской площадке «ВТБ Арена» прошла юбилейная XXX церемония награждения премии «Золотой граммофон» от «Русского радио». Среди лауреатов — Мот, Николай Басков, Дима Билан, Клава Кока, Лариса Долина и другие.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ведущими вечера стали Валдис Пельш, Регина Тодоренко и Антон Юрьев. Таким образом организаторы подчеркнули преемственность поколений. Валдис Пельш вёл первую церемонию награждения в 1996-м. Антон Юрьев уже десять лет выходит в эфир шоу «Русские перцы». Для Регины Тодоренко это был дебют в качестве ведущей на «Золотом граммофоне».

В этом году артисты получили крайне искусные статуэтки. Все они были сделаны вручную, покрыты золотом 999-й пробы и украшены кристаллами.

Полный список лауреатов премии «Золотой граммофон — 2025»:

  • Мот — «Перемены — это красиво»
  • Artik & Asti — «Быть счастливой»
  • Николай Басков — «Без тебя нельзя»
  • Сергей Лазарев — «Если бы я мог»
  • NЮ и Асия — «Помнишь»
  • ЮрКисс, Мот и Мари Краймбрери — «На моральных»
  • Леонид Агутин и Анжелика Варум — «Я не тот, ты не та»
  • Лариса Долина — «Я буду любить тебя»
  • Артур Пирожков — «Само собой»
  • Денис Майданов — «Я хотел бы»
  • Александра Воробьёва — «Ход королевы»
  • Александр Панайотов — «Карма»
  • Anna Asti — «Преданный бывший»
  • Дима Билан — «Пообещай»
  • Клава Кока — «Ещё люблю»
  • Дмитрий Маликов — «Вне времени»
  • Ирина Дубцова — «По клубам»
  • Жасмин — «Ты и я»
  • Владимир Пресняков и Наталья Подольская — «Между нами»
  • Алексей Чумаков — «Скажи мне зачем»
  • Алсу и Ева Власова — «Табу»
  • Григорий Лепс, ЮрКисс и ВладиМир — «На гондоле»

Были также вручены статуэтки в специальных номинациях. Татьяна Куртукова с песней «Матушка» получила трофей за «Лучшее выступление на футбольном матче». Группа «Комбинация» была награждена премией за вклад в развитие музыки.

