Ёлка выпустила первый мини-альбом как самостоятельная артистка

Певица Елизавета Иванцив, наиболее известная под псевдонимом Ёлка, выпустила первый крупный релиз как самостоятельная артистка. В мини-альбом «Кайфово и глупо» вошли три меланхоличные баллады.

© Соцсети Ёлки

Ёлка ушла из лейбла Velvet Music, с которым работала 20 лет, и ознаменовала новый этап своего творчества синглом с символичным названием «Понедельник». «Я очень ждала этого дня. Переживала. Я перебирала в голове фразы, выбирая ту, которая поточнее опишет то, что я хочу сказать. И вот он, понедельник», — написала артистка в соцсетях.

Кроме «Понедельника» в мини-альбом вошли треки «Кайфово и глупо» и «Всё». Каждая из песен посвящена любви, но героине в них будто постоянно что-то мешает наслаждаться своим счастьем. Например, в песне «Кайфово и глупо» главное препятствие — это расстояние.

Лирика в песнях Ёлки богата на образы, из-за чего иногда становится трудно понять конкретный сюжет. Акцент в мини-альбоме сделан на акустическом спокойном звучании. Создаётся впечатление, что Ёлка не пытается покорить чарты цепляющимися поп-мотивами. Её цель — это искренний диалог со своими слушателями через музыку, которая лучше всего описывает её настоящее состояние.

За свою долгую сценическую карьеру Ёлка уже побывала в образах и яркой поп-дивы, и экспериментальной электронщицы. После ухода из лейбла Velvet Music артистку больше всего привлекает акустическая меланхолия.

