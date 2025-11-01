Feduk представил свой «самый честный» альбом «Весёлая музыка»

Российский рэпер и певец Фёдор Инсаров, известный под псевдонимом Feduk, выпустил девятый студийный альбом «Весёлая музыка». В лонгплей, в котором он вновь экспериментирует со своим звучанием, вошли 14 меланхоличных треков.

© Соцсети Feduk

Название пластинки — «Весёлая музыка» — совершенно не отражает её содержание. При этом наименование «Грустная музыка» ей бы тоже не подошло. В альбом вошли полные рефлексии треки об одиночестве, страхах и разочаровании, оформленные в арт-поп-обёртку.

От рэперского прошлого Feduk почти ничего не осталось. Клубных треков вроде «Розового вина» в альбоме нет. В лонгплей вошла всего лишь одна песня, записанная при участии другого артиста. Им стали не какой-нибудь рэпер или поп-дива, а проект «Синекдоха Монток», выпускающий акустическую музыку с примесью электроники.

«На сегодняшний момент это самый честный мой альбом. Оголённые чувства. Моменты отчаяния, более осознанный и зрелый взгляд на тяжёлые воспоминания, которые я постарался прожить заново, чтобы понять их. Романтический цинизм, который мы часто принимаем за паранойю и стараемся как можно скорее отмахнуться от него. Иду навстречу страху, боли и разочарованию. Всё не для чего. Весёлая музыка», — описал релиз сам Feduk. Его слова приводит издание The Flow.

В новом альбоме Feduk выходит за рамки клубного хип-хопа, благодаря которому стал популярным в конце 2010-х. Он предстаёт в образе анализирующего человека, повидавшего жизнь.

