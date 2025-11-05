Писала для Киркорова, живёт с 20 животными и Джараховым: секреты Mona

5 ноября российской певице Дарье Кустовской, выступающей под псевдонимом Mona, исполняется 29 лет. «Рамблер» вспоминает самые неожиданные, порой пугающие факты из её биографии и рассказывает, какое травмирующее событие произошло с ней в детстве, какие необычные животные у неё живут и как она обошла тысячи конкурентов на шведском шоу талантов.

У Mona было травматичное детство

Дарья Кустовская родилась в Ростове-на-Дону. Её родители — радиоведущая Катя Шубина и диджей Андрей Кустовский. Отец почти не общался с дочкой, так как у него была другая семья. Маму девочка тоже слышала чаще по радио, чем вживую. Поэтому заботы о воспитании Дарьи взяла на себя бабушка, с которой будущая певица жила душа в душу.

В детстве артистки был страшный эпизод, о котором она откровенно рассказала в подкасте своего молодого человека Эльдара Джарахова в ноябре 2024-го. С 11-летнего возраста она гостила у родни в другом городе. Там Дарья на протяжении пяти лет подвергалась сексуальному насилию со стороны своего родственника. По словам исполнительницы, она терпела такое отношение, так как опасалась, что иначе домогательствам подвергнется её младшая сестра, ездившая вместе с ней.

В подкасте Mona призналась, что после этого ей стала отвратительна женственность. Она отрезала свои длинные волосы, выщипала брови и стала похожей на мальчика. Из-за изменений во внешности над ней стали издеваться сверстники. К тому же в школе Дарья Кустовская общалась с ребятами, которых остальные не принимали. За это ей тоже доставалось от обидчиков.

Я же за справедливость. Мне же жалко всегда тех людей, которых обижают. Если я на стороне тех, которых обижают, значит, и меня будут обижать. Ну ладно, я готова. Схаваем, ничё.

Проблем девушке также добавила мать. В шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым в марте 2025-го Mona рассказала, что после смерти прабабушки радиоведущая пристрастилась к азартным играм и алкоголю. В итоге Кустовская начала брать ответственность за свою родительницу, а не наоборот. «Моя мама на тот момент была мне старшей сестрой, у которой всё плохо», — поделилась певица.

Mona обошла десятки тысяч людей на кастинге шведского шоу талантов

Когда Дарье Кустовской было 17 лет, её мама вместе с младшей дочерью переехали в Швецию. Сама артистка в это время училась в музыкальном колледже, в который её взяли без начального образования благодаря вокальным данным. В 18 лет певица всё-таки отправилась в Швецию к семье. Там она прожила три года.

Так как ей хотелось музыкального развития, Дарья Кустовская решилась поучаствовать в местном телевизионном шоу Idol. Как рассказала Mona в интервью для журнала U Magazine в 2024 году, ради кастинга она отстояла длинную очередь зимой в -25 °C в короткой юбке. На главном отборе она пела песню «Feel Good Inc.» одной из своих любимых групп Gorillaz.

В конечном счёте среди десятков тысяч людей Mona попала в топ-20. Для дальнейшего участия в шоу перед ней поставили условие: она должна была выучить шведский за месяц. В итоге её успехи были сочтены достаточно убедительными. На съёмках она также познакомилась с продюсером Александром Кронлундом, работавшим с Бритни Спирс, Backstreet Boys и другими артистами. Он подтолкнул девушку к сочинению собственных песен.

Mona писала песни для Киркорова, Бузовой и Мота

В интервью для журнала Hello! в 2024-м Mona призналась, что изначально не хотела быть звездой: «Я долго упиралась и была настроена скептически к тому, чтобы стать артистом». Свой творческий потенциал Кустовская выплёскивала в песнях для других исполнителей.

В 2022 году в эфире радиостанции «Восток FM» Mona рассказала, что сочиняла треки для «большей части нашей эстрады». Среди артистов, с которыми она сотрудничала, — Мот, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Dava, Jony, Elman и другие.

К сольной карьере Mona подтолкнул её близкий друг Elman, с которым она познакомилась в колледже. Именно он уговорил её вернуться в Россию и присоединиться к лейблу Raava Music. В 2022 году артистка представила дебютный трек «Я в ноль».

Mona украла имя у своей тайской подруги

Коварный план по захвату имени у Дарьи Кустовской появился, когда она жила в Швеции. Там она познакомилась с девушкой из Таиланда, которую звали Мона. Артистке понравилось, как органично это имя сочетается с внешностью.

Подумала, когда вернусь в Россию, украду её имя. У меня получилось.

Эту историю певица шутливо рассказала в «Шоу на высоте». Позже она передала привет настоящей Моне.

Джарахов позвал Mona на свидание крайне экстравагантным способом

История любви между Mona и рэпером Джараховым началась летом 2024-го во время работы над совместным треком «Цунами». Хип-хоп-артисту очень понравилась девушка, поэтому он решил идти напролом.

Сначала Джарахов анонимно отправил Кустовской 5001 гвоздику. Как призналась певица в «Шоу Воли» в июне 2025-го, она сразу же поняла, кто был таинственным отправителем.

«Когда я узнал от её друзей, что её любимые цветы — это гвоздики, я такой: ес, ес, спасибо! Потому что они не такие дорогие, как все остальные», — пошутил рэпер.

Позже Джарахов позвал Mona на свидание с помощью огромного баннера в «Москва-Сити». Как стало известно год спустя, в этот момент пара уже встречалась. Именно Mona снимала на телефон, как рэпер разгуливает перед билбордом. Артисты объяснили, что таким образом они хотели «круче преподнести трек» и громко заявить о своей любви.

Отношения пары развиваются стремительно. У обоих исполнителей уже есть татуировки, посвящённые друг другу, а на различные интервью они часто приходят вместе.

У Mona живёт 20 животных, в том числе обезьяна и змеи

В шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой Mona призналась, что самым безумным поступком Джарахова было принять её у себя дома со всеми животными. Артистка сама не может назвать точное количество своих питомцев и говорит, что их «в районе 20».

Mona попыталась перечислить, кто у них сейчас живёт: ящерицы, змеи, собаки, кот, обезьяна. Последняя стала подарком Джарахову от исполнительницы.

В подкасте Джарахова певица сказала, что эта чрезмерная любовь к животным кажется ей странной. «Я не успеваю за ними следить, но я их не бросаю. Я просто нанимаю людей, которые с ними сидят в моменты, когда я на съёмках либо на концертах. Это не норм», — объяснила Mona.

В начале сентября 2025-го вокруг собак артистов развернулась трагичная история. Mona и Джарахов оставляли их в передержке, хозяева которой оказались живодёрами. Питомцев держали в клетках в антисанитарных условиях. На многих животных были обнаружены следы побоев. При этом хозяева передержки в личных сообщениях присылали видео и фотографии, на которых собаки якобы окружены любовью и заботой.

Mona и Джарахов предали этот случай широкой огласке, рассказывая обо всём в соцсетях. После того как виновным назначили «слишком лояльное» наказание, исполнители объявили, что продолжат добиваться справедливости.

Mona вызвала восхищение у Леди Гаги

Весной 2025 года Mona участвовала в шоу «Маска». Артистка заняла второе место, скрываясь под костюмом далматинца. Однажды она исполнила песню Abracadabra Леди Гаги. Организаторы выложили выступление в TikTok, где его добавила к себе на страницу американская звезда.

Для Mona это стало шоком, так как Леди Гага — её любимая артистка. Об этом она рассказала в беседе с МУЗ-ТВ.

Конечно, прикольно, когда люди пишут: «Может быть, у вас будет фит». Знаете, я могу поверить уже во что угодно. Как бы я даже не думала, когда училась в колледже, что у меня будет фит с Бастой.

