«Ленинград» выпустили альбом «Поролоновая свадьба»

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, представила новый альбом под названием «Поролоновая свадьба». В лонгплей вошли всего шесть треков, а общий хронометраж пластинки составил 15 минут.

© Соцсети группы Ленинград

В названии альбома Сергей Шнуров хотел отразить «некий парадокс». Хотя поролон — материал долговечный, мягкий и гибкий, годовщины свадьбы с таким наименованием нет. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Я подумал, что «поролоновая свадьба» — это собирательный образ всех наших русских свадеб: бескомпромиссных, беспощадных, всеуничтожительных. Это праздник праздников, где собрано всё и одновременно ничего. Сколько бы ни проходило этапов, ни менялось поколений, социальных норм и культурных тенденций, эта свадьба остаётся прежней. Поэтому поролоновая свадьба — это наше всё.

При этом свадьба не стала центральной темой альбома, ей посвящена лишь одна песня, которая так и называется — «Свадьба». В лонгплее есть также композиции про баню («Паррр»), парную деградацию («Энтропия»), похудение («Такая же») и другие темы, близкие среднестатистическому россиянину. Единственное, что объединяет все треки, — это атмосфера русского разгула, большое количество нецензурной лексики и энергичные мелодии.

С краю обложки альбома написано «Расширенная пьеса», но сюжетно треки в лонгплее никак не связаны. Они бы могли с лёгкостью выйти в формате синглов, которые в последнее время «Ленинград» выпускает достаточно часто.

Хотя в каждой из композиций есть задатки хита, их мало что выделяет на фоне общей дискографии «Ленинграда». Коллектив всё так же иронизирует над привычками россиян, пытаясь посильнее надавить на болевые точки и используя дерзкую лирику.

