Главное в музыке за неделю: Инстасамки больше не будет, первые итоги года

Инстасамка устала от своей скандальности и решилась на кардинальные изменения, а премии «Жара Media Awards» и «Золотой граммофон» назвали главных артистов и хиты 2025 года. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Соцсети Инстасамки

Новости недели

«Инстасамки не будет»: рэперша раскрыла свои карьерные планы

Рэперша Инстасамка планирует сменить своё сценическое имя. Это решение она приняла, потому что устала от своих скандальных образов и репертуара. Перед началом нового творческого этапа исполнительница хочет выпустить альбом дуэтов. По её словам, в нём будут совместные песни не только с российскими, но и зарубежными артистами.

«Жара Media Awards» назвала лучших артистов 2025 года

30 октября на площадке Live Арена прошла ежегодная премия «Жара Media Awards». Лучшими digital-певцами стали Люся Чеботина и Jony. «Хитом года» была названа песня «Иордан» певицы Mona. Звание «Альбом года» получила пластинка «2007, Ч.2» от белорусских рэперов nkeeei, uniqe и Artem Shilovets. Победу в номинации «Видео года» получила Валя Карнавал за свой клип на трек «Кофеин». Статуэтки в этот вечер также забрали Serebro, NЮ, Джиган, Ваня Дмитриенко и другие.

Премия «Золотой граммофон» определила главные хиты 2025 года

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

31 октября на «ВТБ Арене» состоялась юбилейная XXX церемония награждения премии «Золотой граммофон» от «Русского радио». Её ведущими стали Валдис Пельш, Регина Тодоренко и Антон Юрьев. Почётную награду в этом году получили 24 артиста. Среди них — Мот, Николай Басков, Дима Билан, Клава Кока, Лариса Долина, Artik & Asti, Сергей Лазарев, Денис Майданов, Жасмин и другие.

Сергей Шнуров назвал единственный жанр, способный победить машинную музыку

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что среди современных направлений лишь джаз не стал «фастфудом», так как он требует внимательности. По мнению артиста, этот жанр может победить машинную музыку человеческим «мастерством и импровизацией». Шнуров отметил, что сейчас почти вся музыка подчинена метроному, общему правилу статичного ритма, а джаз — исключение из этого правила. «Его нужно любить и понимать, а не потреблять. Его нужно слышать, желательно живьём. Это эмоциональный бутик, искусство не для всех, и этим он прекрасен», — заявил артист.

Рэперша Cardi B пообещала выпустить новый альбом в 2026 году

© CraSH/globallookpress.com

Рэп-исполнительница Cardi B представила свой второй студийный альбом «Am I the Drama?» в сентябре 2025-го. На создание этой пластинки у неё ушло более семи лет. Над третьим лонгплеем артистка так долго работать не собирается. По её словам, разница по времени между релизами в этот раз составит «меньше года». Cardi B отметила, что уже знает, как должна выглядеть её новая эра и чем она будет отличаться от эстетики последнего альбома.

Релиз недели

Feduk — «Весёлая музыка»

Рэпер и певец Feduk, он же Фёдор Инсаров, представил девятый студийный альбом «Весёлая музыка», состоящий из 14 треков. Несмотря на оптимистичное название, песни в лонгплее пронизаны тоской и меланхолией. Исполнитель, ставший известным в конце 2010-х благодаря хиту «Розовое вино», в новом релизе отходит от клубного рэпа в сторону рефлексирующего арт-попа.

Материал недели

«Все хотят сойти за интеллектуалов»: Гарик Burito про мемы, Бога и попсу

В 2025 году группа Burito празднует 25-летие творческой деятельности. «Рамблер» пообщался с лидером коллектива Игорем «Гариком» Бурнышевым и узнал, почему жить «хорошо» невозможно, чем симфонические оркестры похожи на священнослужителей и как страх мешает людям воспринимать музыку.