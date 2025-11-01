«Винтаж» выступают против новых технологий в альбоме «Недетский мир»

Российская поп-группа «Винтаж» выпустила первый за пять лет альбом «Недетский мир», в котором рассуждает о влиянии технологий на жизнь людей. В лонгплей вошли 13 треков, в том числе ранее выпущенные композиции «Геншин» и «Недетский мир».

© Соцсети группы Винтаж

«Винтаж» будто пытаются упомянуть все самые трендовые слова. В заглавном треке они поют о чате GPT. В песне «Единороги» вскользь можно услышать название популярного мема «Тралалейло Тралала». В «Рок-н-ролле» же коллектив вспоминает о бумерах и зумерах. Иногда такая чрезмерная заинтересованность в «модном» контенте кажется неестественной.

На протяжении лонгплея «Винтаж» пытаются разобраться, где реальность, а где иллюзия. Ценность коллектив видит лишь в настоящих чувствах, а чаще всего в любви. Например, ей посвящён эмоциональный трек «Ангелы и демоны».

В каждой песне чувствуется фирменное танцевальное поп-звучание «Винтажа». В этом альбоме группа не стеснялась обращаться к резким электронным битам и накладывать различные эффекты на голос солистки Анны Плетнёвой.

Хотя в альбоме множество цепляющих мелодий и ярких лирических образов, явное недоверие к новым технологиям и не всегда умелое обращение к вирусным словам может отпугнуть часть аудитории.

