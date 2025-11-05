Jonas Brothers показали трейлер новогодней комедии со своим участием

Американская поп-группа Jonas Brothers представила трейлер комедии «Рождество братьев Джонас». Премьера фильма состоится на платформе Disney+ и запланирована на 14 ноября. В тот же день выйдет альбом-саундтрек, в его записи поучаствовал известный саксофонист Кенни Джи.

Согласно сюжету коллектив заканчивает европейское турне и собирается в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать Рождество со своими семьями. Их личный самолёт сгорает, поэтому музыканты вынуждены искать альтернативные способы достичь точки назначения. Это заставляет Джонасов экстренно уехать в другую страну, прокатиться на поезде, попытаться самостоятельно управиться с самолётом и даже сразиться с лесным волком. Испытания помогают братьям укрепить семейные узы, ослабшие со временем.

Помимо братьев Джонас, в фильме снялись Хлоя Беннет, Эндрю Фельдман и Джесси Тайлер Фергюсон. В отличие от главных героев, эти актёры играют определённых персонажей, а не самих себя. Режиссёр картины — Джессика Ю, снявшая такие фильмы, как «Леди-викторина» (2023), «Игрок пинг-понга» (2007) и другие. Ю также была задействована в сериалах «Касл», «Американская история ужасов», «Это мы», «Убийства в одном здании» и прочих.

