Группа The 1975 удалила трек, потому что он разонравился их фронтмену

Английская поп-рок-группа The 1975 удалила со стримингов трек Human Too, вышедший в альбоме Being Funny In A Foreign Language (2022). Заметив это, поклонники коллектива начали обсуждение в соцсетях. К дискуссии присоединился фронтмен The 1975 Мэттью Хили, который раскрыл причину исчезновения трека.

© Raph PH/CC BY 4.0

По словам музыканта, после удаления Human Too альбом звучит таким, каким он «хотел бы его слышать». Хили напомнил поклонникам, что они могут послушать композицию на уже вышедших физических носителях — кассетах, дисках и виниловых пластинках. Музыкант подчеркнул, что в дальнейшие перевыпуски трек Human Too также не будет добавлен.

Артист усомнился, что повторит манёвр с другими релизами, но намекнул на возможное удаление трека What Should I Say с альбома Notes On A Conditional Form (2020). Слова Хили приводит NME.

Испанская опера, иранская трагедия: зарубежные новинки недели