Группа The 1975 удалила трек, потому что он разонравился их фронтмену
Английская поп-рок-группа The 1975 удалила со стримингов трек Human Too, вышедший в альбоме Being Funny In A Foreign Language (2022). Заметив это, поклонники коллектива начали обсуждение в соцсетях. К дискуссии присоединился фронтмен The 1975 Мэттью Хили, который раскрыл причину исчезновения трека.
По словам музыканта, после удаления Human Too альбом звучит таким, каким он «хотел бы его слышать». Хили напомнил поклонникам, что они могут послушать композицию на уже вышедших физических носителях — кассетах, дисках и виниловых пластинках. Музыкант подчеркнул, что в дальнейшие перевыпуски трек Human Too также не будет добавлен.
Артист усомнился, что повторит манёвр с другими релизами, но намекнул на возможное удаление трека What Should I Say с альбома Notes On A Conditional Form (2020). Слова Хили приводит NME.
