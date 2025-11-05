Певица Валерия раскритиковала музыку в новой «Алисе в Стране чудес»

Поп-певица Валерия высказалась о новом фильме «Алиса в Стране чудес». Особенностью картины стало использование песен Владимира Высоцкого, в том числе написанных по мотивам оригинального произведения Льюиса Кэрролла. Главную роль сыграла 16-летняя Анна Пересильд, прославившаяся после съёмок в сериале «Слово пацана».

© Соцсети Валерии

Валерия подчеркнула, что у задействованных в фильме актёров «есть музыкальный слух». А вот аранжировки в саундтреке артистку не устроили. Валерия уверена, что они могли быть «позатейливее и поинтереснее».

Есть совершенно гениальное произведение «Баллада о любви» Высоцкого. Это тот самый случай, когда исходный материал очень красив. Очень было жалко, что потрясающий припев не прозвучал. Не поняла, почему запев остался прежним, а мелодию изменили.

Валерия подытожила оценку фильма, заявив, что саундтрек вызвал у неё некоторые вопросы. Артистка предположила, что у создателей фильма была некая сверхзадача, передаёт Пятый канал. При этом Валерия подчеркнула, что получила удовольствие как зритель.

