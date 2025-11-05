Лазарев, Валерия, Пелагея: кого Юрий Николаев сделал звездой
4 ноября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Известность прежде всего он получил благодаря передачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». «Рамблер» вспоминает, кому из популярных сейчас артистов Николаев помог в начале творческого пути.
Изначально Юрий Николаев пришёл на телевидение как актёр. Несколько лет он играл в телепостановках. Всё изменилось в 1975-м, когда его утвердили в отдел дикторов Центрального телевидения. В этом же году Николаев стал ведущим «Утренней почты», одной из самых популярных передач советского телевидения. В эфире он зачитывал письма зрителей и приглашал на сцену популярных артистов: Людмилу Гурченко, Аллу Пугачёву, Софию Ротару, Александра Градского, Валерия Леонтьева и других. В интервью с «Комсомольской правдой» в 2013-м Николаев признался, что, хотя работать с «Утренней почтой» ему было безумно интересно, это была не его программа. В ней ему было «тесно».
Меня воспринимали только через призму этой передачи. Поэтому я ушёл из «Утренней почты», чтобы сделать абсолютно самостоятельный телевизионный проект. Я долго — около двух лет — вынашивал эту идею, затем организовал свою студию «ЮНИКС» («Юрий Николаев. Студия») и ушёл.
В 1991 году на Первом канале состоялась премьера собственной музыкальной программы Юрия Николаева «Утренняя звезда». Он был бессменным ведущим, сценаристом и продюсером. Шоу представляло собой конкурс, в котором участвовали юные таланты из разных регионов России от 3 до 22 лет. За всё время существования передачи в отборочных этапах приняли участие около 80 тысяч детей.
В 2002 году Первый канал закрыл «Утреннюю звезду». Руководство решило развивать другое музыкальное шоу — «Фабрика звёзд». Программа Николаева переехала на «ТВ Центр», но долго там не продержалась. Последний выпуск «Утренней звезды» состоялся в 2003 году.
За более чем 10 лет эфира Юрий Николаев открыл телезрителям множество начинающих исполнителей. «Рамблер» рассказывает, кто из популярных артистов начинал свой путь с «Утренней звезды».
Артисты, дебютировавшие на «Утренней звезде»
Сергей Лазарев
С самого детства Сергей Лазарев был участником детских ансамблей. Например, с 1995 года он был в составе «Непосед». В 1997 году 14-летний Лазарев решил показать себя как самостоятельный артист в передаче «Утренняя звезда» и стал её победителем.
В своих соцсетях утром 5 ноября Сергей Лазарев признался, что участие в «Утренней звезде» было его мечтой. «Юрий Александрович — один из тех людей, кто внёс огромный вклад в мою творческую судьбу, и я всегда буду об этом помнить и буду благодарен», — написал певец.
Влад Топалов
В 2001 году Сергей Лазарев вновь выступил на «Утренней звезде», но уже в компании своего друга и коллеги по группе Smash!! Влада Топалова. Тогда они исполнили композицию Belle из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
Валерия
По условиям «Утренней звезды» участие в конкурсе могли принимать артисты до 22 лет. Валерия же ради шоу решилась на небольшой обман. Кастинг певица прошла, когда ей было 22 года. В самом конкурсе она уже выступала в возрасте 23 лет, о чём артистка умолчала.
Для неё участие в «Утренней звезде» было шансом показать себя на телевидении, и Валерия не стала его упускать. Она победила в шоу с песней «Только раз бывает в жизни встреча».
В своих соцсетях Валерия назвала Юрия Николаева «легендой»: «Я всегда буду благодарна ему за это время, за бесценный опыт, да и вообще за дружбу и очень нежное ко мне отношение».
Ани Лорак
Благодаря «Утренней звезде» 16-летняя Ани Лорак получила не только победу и известность, но и псевдоним. Её настоящее имя — Каролина Куек, но в конкурсе уже участвовала некая Каролина. Поэтому начинающая артистка прочитала своё имя наоборот и подала заявку в «Утреннюю звезду» как Ани Лорак.
Зара
Певческую карьеру Зара начала, когда ей было 13 лет. Уже в этом возрасте она выпустила несколько синглов: «Именно сегодня, именно сейчас…», «Колыбельная» («Бай-бай-бай»), «Сердце Джульетты». Телевизионный дебют у неё состоялся в рамках конкурса «Утренняя звезда». Позже она также заняла третье место в другом известном музыкальном шоу — «Фабрика звёзд».
Пелагея
В девять лет начинающая певица Пелагея познакомилась с лидером группы «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным. Именно он отправил видеокассету с выступлением артистки на «Утреннюю звезду». Юрий Николаев пригласил Пелагею выступить в финале конкурса. Юная певица приехала из Новосибирска в Москву, заняла первое место и получила звание «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года». Пелагее также вручили 1000 долларов. В программе «Сегодня вечером» в 2016 году артистка призналась, что они с мамой долго жили на эти деньги.
«Очень многие впервые увидели и запомнили меня именно тогда. Больше в конкурсах я не участвовала. Но самым главным призом было ощущение, что всё возможно. Чудеса случаются. Москва может встретить тебя ласково, впереди светлая дорога, а тот самый Дядя Юра из телевизора — на самом деле такой же хороший, как на экране. Только ещё лучше», — написала в своих соцсетях Пелагея 5 ноября 2025-го.
Анжелика Варум
Анжелика Варум начинала свой творческий путь как бэк-вокалистка. В 1990-м её отец композитор Юрий Варум настоял, чтобы девушка начала записывать собственные песни. Ими стали «Здравствуй и прощай» и «Полуночный ковбой». С последней она дебютировала на «Утренней звезде».
Прохор Шаляпин
Свою первую песню «Нереальный сон» Прохор Шаляпин написал в 1996 году, когда ему было 13 лет. В 1998-м он поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова на «Народное пение». В этом же году начинающий артист стал участником «Утренней звезды», где занял третье место.
