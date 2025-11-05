Евгений Маргулис похвалил молодого певца Ваню Дмитриенко

Известный рок-музыкант Евгений Маргулис, получивший известность как участник групп «Воскресение» и «Машина времени», положительно высказался о молодом музыканте Ване Дмитриенко. Артист похвалил исполнителя хита «Шёлк» за внушительный багаж знаний о рок-музыке.

© Соцсети Евгения Маргулиса, соцсети Вани Дмитриенко

Спрашиваю: «Ты знаешь песню группы "Воскресение" "Кто виноват"?» Он взял и сыграл. "А знаешь ещё что-то?" Взял и сыграл. "Покажи что-то свое". Показал. Кайфово.

Маргулис также напомнил, что Дмитриенко написал несколько треков для других артистов. В частности, песни молодого композитора вошли в альбом Григория Лепса «Завтра», вышедший в 2023 году. В беседе с «Комсомольской правдой» Маргулис предположил, что если Дмитриенко останется на сцене до 30 лет, то после этого его музыка станет ещё лучше.

Ваня Дмитриенко примет участие в юбилейном шоу «Квартирник у Маргулиса», которое состоится на московской Live Арене 13 ноября. На концерте также выступят рок-группы The Hatters, «Рондо», Wildways, инди-артистка polnalyubvi, эстрадные исполнители Лариса Долина, Валерия, Александр Маршал и многие другие.

