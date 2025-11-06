Композитор «Бугонии» признался, что написал саундтрек, не читая сценарий

Кинокомпозитор Йерскин Фендрикс, написавший саундтрек для новой картины «Бугония», признался, что не читал сценария фильма перед началом работы. Такова была просьба Йоргоса Лантимоса, снявшего фильм.

© Element Pictures

Режиссёр также запретил Фендриксу смотреть южнокорейский фильм «Спасти зелёную планету» (2003), послуживший основой для «Бугонии». Композитор работал исключительно по трём словам — «пчёлы, подвал и космический корабль».

Если вы видели фильм, то понимаете, о чём речь. Если нет, то обнаружить общее между тремя концепциями точки пересечения будет непросто. Это необычно, хотя и забавно.

На изучение концептов вокруг трёх слов Фендрикс потратил три месяца. Композитор подчеркнул, что если бы был знаком с сюжетом, то писал бы по-другому, сообщает Variety.

В центре сюжета «Бугонии» — Мишель, генеральный директор фармацевтической компании. Её роль сыграла оскароносная актриса Эмма Стоун, прежде работавшая с Лантимосом в «Видах доброты» и картине «Бедные-несчастные». Мишель похищают Тедди и Дон — сторонники теории заговора, которые видят в ней враждебного пришельца.

