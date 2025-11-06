Культовая группа The Prodigy пообещала выпустить новый альбом в 2026-м

Участник британской электроник-группы The Prodigy Лиам Хоулетт раскрыл планы коллектива на будущий год. В 2026-м у музыкантов запланировано небольшое турне по Британским островам: оно затронет 12 городов Великобритании и Ирландии.

© Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com

Помимо The Prodigy, на концертах выступят электронные артисты Карл Кокс, Дэвид Родиган, Энди Си, Ёсукэ Икимацу и Scarlxrd. Концерты пройдут с 15 апреля по 2 мая. Также у группы запланированы четыре концерта в августе.

Шоу станут первыми живыми выступлениями The Prodigy с 2019 года. Коллектив перестал выступать после смерти фронтмена Кита Флинта, покончившего с собой из-за эмоционально тяжёлого развода с супругой. Оставшиеся участники Хоулетт и Максим Реалити не делали заявлений о роспуске коллектива, но не выпускали новую музыку и не давали концерты.

Последний альбом The Prodigy «No Tourists» вышел в 2018 году. О том, что коллектив работает над свежим материалом, Хоулетт говорит уже несколько лет. Прежде он называл новые песни «злым рейвом», а теперь считает их «яростным рейвом». Музыкант также подчеркнул, что всегда чувствует присутствие Флинта в студии.

Я помню о нём всегда, когда пишу биты. Он всегда бьёт воздух, плюётся и рычит на заднем плане. Уверен, слушатели это почувствуют

Беседуя с NME, Хоулетт подтвердил, что The Prodigy выпустят новую музыку в 2026 году. Случится ли это до концертов или после, артист не уточнил.

«Толпа просто взорвалась»: как The Prodigy записывали свой хит Firestarter