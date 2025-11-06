Cтало известно, какие артисты вошли в Зал Славы «Русского Радио»

«Русское Радио» презентовало цифровой Зал Славы в год своего 30-летия. Сейчас в нём числятся 37 исполнителей, внесших вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии.

© «Русская медиагруппа»

Первыми звёздами Зала Славы стали артисты, участвовавшие в юбилейном шоу. Мероприятие, которое прошло 30 октября, было посвящено 30-летию «Русского радио» и премии «Золотой граммофон».

Среди артистов, вошедших в зал славы, — Лариса Долина, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Денис Майданов, Ани Лорак, Юрий Антонов, Стас Пьеха, Алсу и другие. Страницы исполнителей на специальном сайте рассказывают об их творчестве и достижениях.

В дальнейшем проект будет дополняться новыми именами. Критериями для включения в зал славы станут заслуги перед отечественной культурой, многолетняя преданность искусству, более 10 лет ротации на «Русском Радио» и народная любовь, пишет ТАСС.

Лауреатами XXX премии «Золотой граммофон», состоявшейся 31 октября, стали Мот, Николай Басков, Дима Билан, Клава Кока, Лариса Долина и другие.

Премия «Золотой граммофон» определила главные хиты 2025 года