Ариана Гранде рассказала, что помогло «исцелить» её отношения с музыкой

Американская певица и актриса Ариана Гранде заявила, что расставание с менеджером Скутером Брауном и актёрство помогли ей снова получать удовольствие от создания музыки.

«В моих отношениях с поп-музыкой было что-то сломано, и недавно это исцелилось благодаря времени вдали от неё», — призналась Ариана Гранде в интервью для The New York Times.

В последнее время Ариана Гранде сфокусировала своё внимание на актёрской карьере. 21 ноября должна состояться мировая премьера фильма «Злая: Навсегда», в котором артистка сыграла одну из главных ролей. Гранде также появится в 13-м сезоне «Американской истории ужасов».

«До совсем недавнего времени мне было очень трудно с этим справляться, и, думаю, это отняло у меня много радости от происходящего. И, кстати, у меня теперь другая команда», — добавила певица, намекая на разрыв со своим давним менеджером Скутером Брауном в 2013 году.

Гранде заявила, что она никогда не чувствовала такой связи с искусством, как сейчас.

В июне 2026 года исполнительница также отправится в тур Eternal Sunshine. Это станет знаменательным событием для Гранде, так как она почти не выступала после окончания своих гастролей в 2019 году.

