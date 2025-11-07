Мюзикл «Алиса в стране чудес»: как песни Высоцкого превратились в поп-хиты
23 октября 2025 года в российский прокат вышла «Алиса в стране чудес». Английская сказка Льюиса Кэрролла и без того не испытывала недостатка в абсурде, но в новом мюзикле его ещё прибавилось. Способствует тому перенос повествования в современные отечественные реалии, а также добавление музыкальных номеров. Причём не простых, а на основе советской радиопостановки с песнями Владимира Высоцкого. «Рамблер» рассказывает, какой получилась музыкальная часть картины в результате переплетения этих чужеродных культурных пластов. Саундтрек «Алисы в стране чудес» можно послушать прямо в материале.
Как это получилось
Когда Владимиру Высоцкому в 1970-е предложили поработать над радиоспектаклем по «Алисе», он сразу ухватился за эту возможность. На тот момент он уже был популярен в народе, но не имел официальных записей. Благодаря постановке его имя могло попасть на пластинки. Работа над стихами и песнями у барда шла тяжело и растянулась на несколько лет.
Получившиеся композиции, хоть и были по своему звучанию нацелены на детей, несли в себе немало остросоциальной и политической критики, что считывалось взрослой аудиторией. В 1976 году «Алиса в стране чудес» с грехом пополам миновала цензуру и добралась до слушателей на пластинках «Мелодии», став культовым произведением для жителей СССР.
В новый мюзикл вошли не все песни из спектакля, лишь девять. Их тексты остались без изменений, а вот инструментальная часть была полностью переработана и получила новые аранжировки от композитора Владислава Саратовкина и музыкального продюсера Евгения Воронцова. У рьяных поклонников Высоцкого может вызвать негодование такое обращение с музейными реликвиями, но у авторов не было другого выбора.
Современным слушателям уже неочевидны двойные смыслы, заложенные бардом в радиопостановку, а без них она звучит как откровенно детский спектакль. Если бы песни были перенесены в кино в своём первозданном виде, то отклик они бы нашли в основном у ностальгирующих пенсионеров и детсадовцев. А поколение 30-летних, не говоря уже о 20-летних, в массе встретили бы такую картину с недоумением.
Чтобы саундтрек не отпугнул современную аудиторию, его сделали более динамичным, ярким и соответствующим нынешним музыкальным трендам. Песни Высоцкого в новой обработке зазвучали энергично и качественно — в духе классических мюзиклов, с вкраплениями поп- и рок-аранжировок.
Путеводитель по музыкальным номерам
Главные роли в картине исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачёва, Паулина Андреева, Сергей Бурунов, Илья Лыков и другие. Свои музыкальные партии все актёры спели самостоятельно. Звучат они все органично, чувство стыда ни за кого испытывать не приходится.
Всего в «Алисе в стране чудес» 10 музыкальных номеров:
- «Песня Кэрролла» в исполнении Милоша Биковича и Ирины Горбачёвой открывает фильм. Это лиричный номер с красивым припевом, который родители поют маленькой Алисе, создавая атмосферу домашнего уюта перед погружением в сказку.
- «Песня Алисы» — сольный номер Ани Пересильд.
- «Марш Антиподов» — ударная и задорная песня злой Герцогини в исполнении Паулины Андреевой. В оригинале у Высоцкого эта композиция была наполнена социальными аллегориями. В мюзикле она знакомит Алису с антиподами, искажёнными версиями знакомых ей людей.
- «Песня Мыши» оказалась технически непростой. Актрисе Полине Гухман пришлось перезаписывать вокал, чтобы передать ощущение, будто её персонаж поёт, плывя по воде, что требовало особого контроля дыхания.
- «Причитания Синей Гусеницы» — номер Сергея Бурунова. Его персонаж, маленький человек в синем пуховике, с помощью этой песни выражает свою философскую, хоть и комичную, мудрость.
- «Песня Попугая» в исполнении Артёма Кошмана — это композиция в стиле рок, которая становится фоном для пиратской дуэли.
- «Песня про ребёнка-поросёнка» — ещё один бенефис Паулины Андреевой.
- «Песня про цифры» — динамичный школьный номер в исполнении Кристины Бабушкиной, которая играет классную руководительницу Алисы. В сказочном мире школа работает наоборот, а от учеников ждут заведомо неверных ответов.
- «Песня об обиженном времени» в исполнении Милоша Биковича становится кульминацией истории. Это масштабный танцевальный номер, в котором объединяются все герои фильма.
- «Баллада о любви» — единственная песня в фильме, которая не входила в оригинальную радиопостановку 1976-го. Эта композиция вдохновила создателей на добавление в сюжет романтической линии, которой нет в канонической «Алисе».
- Бонус — поп-рок-хит «Силуэт», который звучит уже в титрах фильма. К наследию Высоцкого он отношения не имеет. Молодая звезда Ваня Дмитриенко в этой песне специально писал партии для Анны Пересильд.
***
При всей неоспоримой красочности картинки у «Алисы в стране чудес» множество проблем. Главным образом со сценарием, где логика повествования регулярно страдает, причём делает это не из уважения к духу абсурда, а в силу сюжетных просчётов. Музыкальные композиции звучат приятно, но попытка авторов скрестить несочетаемые элементы может отпугнуть потенциальную аудиторию.
