Мюзикл «Алиса в стране чудес»: как песни Высоцкого превратились в поп-хиты

23 октября 2025 года в российский прокат вышла «Алиса в стране чудес». Английская сказка Льюиса Кэрролла и без того не испытывала недостатка в абсурде, но в новом мюзикле его ещё прибавилось. Способствует тому перенос повествования в современные отечественные реалии, а также добавление музыкальных номеров. Причём не простых, а на основе советской радиопостановки с песнями Владимира Высоцкого. «Рамблер» рассказывает, какой получилась музыкальная часть картины в результате переплетения этих чужеродных культурных пластов. Саундтрек «Алисы в стране чудес» можно послушать прямо в материале.

Как это получилось

Когда Владимиру Высоцкому в 1970-е предложили поработать над радиоспектаклем по «Алисе», он сразу ухватился за эту возможность. На тот момент он уже был популярен в народе, но не имел официальных записей. Благодаря постановке его имя могло попасть на пластинки. Работа над стихами и песнями у барда шла тяжело и растянулась на несколько лет.

Получившиеся композиции, хоть и были по своему звучанию нацелены на детей, несли в себе немало остросоциальной и политической критики, что считывалось взрослой аудиторией. В 1976 году «Алиса в стране чудес» с грехом пополам миновала цензуру и добралась до слушателей на пластинках «Мелодии», став культовым произведением для жителей СССР.

В новый мюзикл вошли не все песни из спектакля, лишь девять. Их тексты остались без изменений, а вот инструментальная часть была полностью переработана и получила новые аранжировки от композитора Владислава Саратовкина и музыкального продюсера Евгения Воронцова. У рьяных поклонников Высоцкого может вызвать негодование такое обращение с музейными реликвиями, но у авторов не было другого выбора.

Современным слушателям уже неочевидны двойные смыслы, заложенные бардом в радиопостановку, а без них она звучит как откровенно детский спектакль. Если бы песни были перенесены в кино в своём первозданном виде, то отклик они бы нашли в основном у ностальгирующих пенсионеров и детсадовцев. А поколение 30-летних, не говоря уже о 20-летних, в массе встретили бы такую картину с недоумением.

Чтобы саундтрек не отпугнул современную аудиторию, его сделали более динамичным, ярким и соответствующим нынешним музыкальным трендам. Песни Высоцкого в новой обработке зазвучали энергично и качественно — в духе классических мюзиклов, с вкраплениями поп- и рок-аранжировок.

Путеводитель по музыкальным номерам

Главные роли в картине исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачёва, Паулина Андреева, Сергей Бурунов, Илья Лыков и другие. Свои музыкальные партии все актёры спели самостоятельно. Звучат они все органично, чувство стыда ни за кого испытывать не приходится.

Всего в «Алисе в стране чудес» 10 музыкальных номеров:

«Песня Кэрролла» в исполнении Милоша Биковича и Ирины Горбачёвой открывает фильм. Это лиричный номер с красивым припевом, который родители поют маленькой Алисе, создавая атмосферу домашнего уюта перед погружением в сказку.

«Песня Алисы» — сольный номер Ани Пересильд.

«Марш Антиподов» — ударная и задорная песня злой Герцогини в исполнении Паулины Андреевой. В оригинале у Высоцкого эта композиция была наполнена социальными аллегориями. В мюзикле она знакомит Алису с антиподами, искажёнными версиями знакомых ей людей.

«Песня Мыши» оказалась технически непростой. Актрисе Полине Гухман пришлось перезаписывать вокал, чтобы передать ощущение, будто её персонаж поёт, плывя по воде, что требовало особого контроля дыхания.

«Причитания Синей Гусеницы» — номер Сергея Бурунова. Его персонаж, маленький человек в синем пуховике, с помощью этой песни выражает свою философскую, хоть и комичную, мудрость.

«Песня Попугая» в исполнении Артёма Кошмана — это композиция в стиле рок, которая становится фоном для пиратской дуэли.

«Песня про ребёнка-поросёнка» — ещё один бенефис Паулины Андреевой.

«Песня про цифры» — динамичный школьный номер в исполнении Кристины Бабушкиной, которая играет классную руководительницу Алисы. В сказочном мире школа работает наоборот, а от учеников ждут заведомо неверных ответов.

«Песня об обиженном времени» в исполнении Милоша Биковича становится кульминацией истории. Это масштабный танцевальный номер, в котором объединяются все герои фильма.

«Баллада о любви» — единственная песня в фильме, которая не входила в оригинальную радиопостановку 1976-го. Эта композиция вдохновила создателей на добавление в сюжет романтической линии, которой нет в канонической «Алисе».

Бонус — поп-рок-хит «Силуэт», который звучит уже в титрах фильма. К наследию Высоцкого он отношения не имеет. Молодая звезда Ваня Дмитриенко в этой песне специально писал партии для Анны Пересильд.

***

При всей неоспоримой красочности картинки у «Алисы в стране чудес» множество проблем. Главным образом со сценарием, где логика повествования регулярно страдает, причём делает это не из уважения к духу абсурда, а в силу сюжетных просчётов. Музыкальные композиции звучат приятно, но попытка авторов скрестить несочетаемые элементы может отпугнуть потенциальную аудиторию.

