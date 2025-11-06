Стало известно, когда выйдет вторая часть «Кей-поп-охотниц на демонов»

Создатели «Кей-поп-охотниц на демонов» планируют выпустить сиквел мультфильма в 2029 году. Сюжет картины крутится вокруг южнокорейского гёрлз-бэнда Huntr/x, защищающего мир от зла.

© Netflix

За производство «Кей-поп-охотниц на демонов» отвечают стриминговая платформа Netflix и студия Sony. Никаких подробностей о грядущем проекте пока нет, пишет Deadline.

Мультфильм стал самой популярной полнометражной картиной на Netflix, набрав более 325 миллионов просмотров. Отдельный фурор произвёл саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов». Альбом с композициями из мультфильма достиг вершины чарта Billboard 200. Сейчас он находится на второй строчке, уступая только новому студийнику Тейлор Свифт. В топе Billboard Hot 100 также отметились синглы «Golden» от Huntr/x и «Soda Pop» от Saja Boys.

«Кей-поп-охотницы на демонов»: как песни вымышленных групп покорили музыкальные чарты